Zaposleni naj bi iz Teševih odsluženih blokov odtujevali baker

O kraju bakra iz odsluženih blokov Termoelektrarne Šoštanj (Teš) 1, 2, 3, in 4 poroča Večer. Po poročanju časnika ni šlo le za posameznike, temveč za organizirano skupino zaposlenih, saj določenih stvari brez ustreznega dovoljenja in ukazov nadrejenih, denimo o primerni ozemljitvi objekta, ni mogoče izvesti. Koliko bakra so odtujili, kako velika je bila skupina zaposlenih in koliko časa so to počeli, nihče ne razkriva, navaja časnik.

V Tešu so za časnik pojasnili, da so na podlagi notranjih kontrol in analize stanja ugotovili, da je prišlo do odtujitve bakra s trajno zaustavljenih blokov 1 do 4 s strani nekaterih zaposlenih. Ker je v teku tudi policijska preiskava, več informacij niso mogli posredovati.

Na Policiji pa so za Večer potrdili, da velenjski policisti na škodo enega od podjetij z njihovega območja obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja velike tatvine, za kar je zagroženih do pet let zaporne kazni. "Po do zdaj zbranih podatkih je kaznivega dejanja osumljenih več oseb, ki so v sostorilstvu in v daljšem časovnem obdobju v podjetju izvrševale tatvine. Zbiranje obvestil še poteka," so za časnik pojasnili na celjski policijski upravi.