Zaposleni v pismu Zorčiču: Storite vse potrebno za spoštovanje zakona o STA

Mineva že 28. dan odkar Slovenska tiskovna agencija od države ni prejela plačila za svoje delo. Zaposleni na STA so se zato z javnim pismom obrnili na predsednika DZ Zorčiča. Pozvali so ga, naj zagotovi spoštovanje sklepov odbora DZ za kulturo, ki je vlado pozval k izpolnitvi zakonske dolžnosti in izplačilu zapadle finančne obveznosti do STA ter ji zagotovi nadaljnjo finančno stabilnost. Vlada tega namreč še ni storila.

"Danes mineva že 28. dan, odkar STA od države ni prejela denarja za svoje delo, čeprav novinarji STA ves ta čas še naprej normalno opravljamo svoje delo, podjetje pa v celoti opravlja pogodbene obveznosti," je Svet delavcev Slovenske tiskovne agencije (STA), Zastopstvo uredništva STA in Sindikat novinarjev STA opomnil v javnem pozivu predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču, ki so ga posredovali tudi vsem poslanskim skupinam. Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je namreč pred tedni ustavil financiranje dejavnosti STA po sklenjeni pogodbi za opravljanje javne službe in po pogodbi za opravljanje določenih tržnih dejavnosti za vladno administracijo.

Zaposleni so spomnili, da je problematiko že dvakrat obravnaval odbor DZ za kulturo in pred dobrim tednom vlado pozval, da v treh dneh poravna zaostale finančne obveznosti, kar pa se še ni zgodilo. Zato so Zorčiča, sicer člana SMC, pozvali kot predsednika najvišjega predstavniškega in zakonodajnega organa, naj stori vse potrebno za spoštovanje zakona o STA. "Ker ste hkrati vpliven član vladajoče koalicije, vas zaposleni na STA prosimo, da vi in vaša poslanska skupina opozorite tudi druge vladne stranke, da ustavitev financiranja STA ni v skladu z veljavno zakonodajo in da lahko privede do tega, da bo tako pomemben medij, kot je STA, ugasnil. To se namreč lahko zgodi zelo kmalu, saj naše finančne rezerve kopnijo in je vprašljivo že izplačilo plač zaposlenim v januarju," so opozorili.

icon-expand Slovenska tiskovna agencija že 28. dan od države ni prejela denarja za opravljeno delo FOTO: Bobo

Poudarili so tudi, da zgolj morebitno plačilo za že opravljeno delo še ne zagotavlja nadaljnjega obstoja STA, saj je treba zagotoviti tudi financiranje za opravljanje javne službe v letu 2021. "Vodstvo je v skladu s tem pripravilo poslovni načrt za leto 2021, ki ga je posredovalo vladi, in upamo, da ne bomo naleteli na zaprta vrata in gluha ušesa. Računamo, da boste tudi vi z vašo avtoriteto predsednika DZ lahko poskrbeli, da se to ne bo zgodilo," so pozvali. Izrazili so skrb, ali bodo v času začetka predsedovanja Slovenije EU sploh še lahko obeležili 30 let obstoja medijske hiše. V pismu so zaposleni na STA zapisali tudi, da svoje poslanstvo opravljajo korektno, še posebej v času epidemije, čeprav so v tem času tudi s strani najvišjih predstavnikov države slišali številne žaljivke na njihov račun. "A naša prva prioriteta je korektno poročanje o dogajanju v Sloveniji in svetu, pri tem pa ne pristajamo na to, da bi nam pisanje narekovala katerakoli politična opcija," so jasni.

Dodali so, da kljub vsem razpravam okoli tega, da Ukom terja od vodstva podjetja določena poročila in pojasnila, so prepričani, da v tem primeru ne gre za popolnoma nič drugega kot za poskus vplivanja na delo zaposlenih na STA. Kot pravijo, je vodstvo STA večkrat izrazilo pripravljenost, da predstavniku lastnika in družbeniku (Vladi RS) posreduje vse podatke, ki jih želi – ob upoštevanju določil tako Zakona o STA kot tudi Zakona o gospodarskih družbah. To stališče je podprl tudi nadzorni svet STA, predstavnik ustanovitelja v STA, katerega člani so na predlog vlade z absolutno večino imenovani v DZ. Zaposleni so v pismu poudarili, da vodstvo družbe uživa njihovo podporo. "Pritrdilo mu je ne le neodvisno pravno mnenje, ampak tudi Služba vlade za zakonodajo," so zapisali. Slednja je namreč opozorila, da je ustavitev financiranja javne službe glede na določbe zakona o STA ter sklenjene letne pogodbe takšna sankcija, ki bi lahko prišla v poštev le v primeru neizvajanja javne službe, kar pa se seveda ni zgodilo. Po Zakonu o STA je STA finančno samostojna, njeno poslovanje je transparentno, nadzorujejo pa ga pristojne institucije. Vsako leto opravijo notranjo in zunanjo revizijo.