Zaposleni v bolnišnici Slovenj Gradec z brezplačnim delom krajšali čakalne dobe

V okviru akcije 27. junija, med 15. in 19. uro, so zaposleni na lastno pobudo z delom prek delovnega časa, ne da bi za to dobili plačilo, pregledali 84 pacientov in jim opravili več različnih storitev od prvih pregledov do ultrazvoka in ostalih preiskav. Pri tem so sodelovali vsi profili zaposlenih.

Po besedah direktorja bolnišnice Janeza Lavreta akcija ne bo rešila težav s čakalnimi dobami v zdravstvu, je pa prikaz "nekega etičnega ravnanja zaposlenih glede tega, kako pristopiti sistemsko in pokazati možne rešitve, kako na vsaj nek krajši rok reševati težave".