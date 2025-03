Zaposleni v CSS zavihali rokave, loščili, pleskali in preurejali prostore

Zaposleni v škofjeloškem invalidskem podjetju CSS - med njimi je 19 invalidov - so točno dva meseca po napovedani in nato ustavljeni likvidaciji podjetja zgodaj zjutraj zavihali rokave na delovni akciji. Prostorom v podjetju so spremenili obraz, vse so prepleskali in zloščili. Tudi tako so pokazali, da so pred podjetjem, ki je bilo še pred kratkim na robu propada in so mu morali pomagati sindikati, lokalni podjetniki in obrtniki, pa tudi vrh slovenske politike, boljši časi.