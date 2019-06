Turizem cveti, zaposleni v gostinstvu pregorevajo, kadrovske luknje pa krpamo s tujci

Ena od stvari, ki na obiskovalca nekega turističnega kraja – poleg naravnih lepot ali zgodovinskih znamenitosti – naredi velik vtis, so ljudje. In prvi stik z ljudmi v nekem kraju so ponavadi zaposleni v lokalih, hotelih, restavracijah. Skratka, zaposleni v gostinstvu. Nasmeh in prijazna beseda, morda celo kakšen nasvet, kaj si lahko v bližini ogledamo, na goste pustijo velik vtis. A kako naj smo nasmejani, prijazni in se ukvarjamo še z gosti, če pa smo v mislih že pri naslednjem opravilu, ki nas čaka, ker smo preobremenjeni, so danes na Bledu opozorili gostinski delavci.

"Z gosti ne znamo več delati. Z njimi nismo več prijazne, smo odrezave ... Gostje to opazijo, mi jih slišimo, ko se pogovarjajo med seboj, da ne bodo nikoli več prišli, kaj vse manjka, da ne dobijo nobenih informacij ..." Tako pripoveduje sobarica, ki se javno ne želi izpostavljati, zato jo bomo v tem članku poimenovali Maja. Že 25 let dela kot sobarica v hotelih na Gorenjskem.

Pravi, da se je stanje v gostinstvu in turizmu začelo vztrajno slabšati zadnjih pet do deset let. Namesto da bi se delodajalci v gostinstvu prilagodili spremenjenim turističnim trendom in zaposlili več ljudi, je zaposlenih premalo, še tisti, ki so, pa so preobremenjeni.

Število turistov raste, zaposlovanje v sektorju pa ne sledi tempu

Generalna sekretarka sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) Breda Črnčec je na današnji novinarski konferenci na Bledu pojasnila, da se z omenjenimi težavami srečujejo že vrsto let. Medtem ko po podatkih Zavoda za zaposlovanje v panogi primanjkuje več kot 5000 delavcev, od tega je največ povpraševanja po natakarjih (2289) in kuharjih (1315), je po ocenah sindikata ta številka vsaj še enkrat višja. Veliko delodajalcev namreč delovno silo išče tudi preko agencij, oglasov in posebnih straneh na družbenem omrežju Facebook.

Državo je lani obiskalo več kot 5,9 milijona turistov, ki so ustvarili skoraj 15,7 milijona prenočitev. Tuji turisti so ustvarili 11,2 milijona prenočitev, kar je 15 odstotkov več, domači pa 4,5 milijona prenočitev ali približno enako kot leto prej. Rasti turistov oziroma obiskovalcev pa ne sledi rast zaposlovanja. Število delavcev v panogi se je namreč povečalo le za 6,9 odstotka (z 19.359 v letu 2017 na 20.694 v letu 2018), kar po besedah Črnčečeve kaže na preobremenjenost zaposlenih.

Čeprav se radi pohvalimo z rekordnimi številkami, ki jih iz leta v leto beležimo v turizmu, pa ima rast prihodov in prenočitev tudi ceno. Plačujejo jo predvsem delavci, ki so ključni steber panoge.