Zaposleni v javnem sektorju bodo dobili izplačan regres

Po zakonu zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače, kar bi za letos pomenilo 1024 evrov, vendar dogovor med vlado in sindikati predvideva 26 evrov več. Kot je po potrditvi dogovora na vladi pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, bo z majsko plačo izplačan del, namenjenih kritju morebitnih stroškov zaradi spremembe izplačilnega dne oz. stroškov, ki bi javnim uslužbencem nastali na banki.

Dogovor namreč prinaša tudi premik izplačilnega dneva plače za tiste, ki so doslej plače dobili pred 10. dnem v mesecu, kar velja recimo za državne organe, ki so vključeni v sistem MFeRAC, in dejavnost vzgoje in izobraževanja ter kulture. Za tiste, ki so že sedaj imeli plačilni dan določen 10. ali kasneje, na primer v zdravstvu, pa ostane plačilni dan enak.