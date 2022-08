Zaposleni v socialnovarstvenih zavodih ostali brez plačila za delo v rdeči coni

"Zaposleni v okolju s stanovalci s potrjeno okužbo s koronavirusom, in stanovalci, pri katerih obstaja sum na okužbo, delajo v enakih razmerah kot prej, torej v popolni zaščitni opremi, vendar dodatka za delo v rdeči in sivi coni z julijskim izplačilom plač ne bodo več prejeli. Vlado zato pozivamo, da to uredi in delavcem zagotovi izplačilo dodatka za delo v teh posebnih pogojih," poziva Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

"Pogoji dela v sivi in rdeči coni se za zaposlene niso nič spremenili in ni pošteno do njih, da za svoj trud in delo v bolj zahtevnih razmerah niso ustrezno plačani," še dodaja Sahernik.

Dodatek znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega

Še prejšnja vlada je decembra lani podaljšala obdobje izplačevanja dodatka za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki s covidom-19 do 30. junija letos. Za enako obdobje je vlada podaljšala tudi veljavnost določenih ukrepov iz zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega so prejemali za delo na zakonsko opredeljenih posameznih deloviščih in v organizacijskih enotah, v katerih so obravnavali paciente oz. uporabnike, za katere je obstajal sum na okužbo z novim koronavirusom (siva cona), in v katerih so se obravnavali pacienti oz. uporabniki, pri katerih je bila okužba potrjena (rdeča cona).