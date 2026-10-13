Zaposleni v šolstvu s peticijo proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme

Peticijo je potrdil glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), zbiranje podpisov se je začelo v ponedeljek in bo trajalo do 23. oktobra. Z njo nasprotujejo odpuščanju in prekinitvi plačne reforme, zmanjšanju števila predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov ter izključitvi Sviza iz sodelovanja pri reformi šolstva.

"Negativnega, celo žaljivega odnosa oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od vrtca do univerze – žal ni več mogoče spregledati, prav tako ni mogoče prezreti, da so delovna mesta in materialni položaj zaposlenih ogroženi," je zapisano v peticiji. V Svizu so tudi prepričani, da želita šolska oblast in vlada onemogočiti delovanje sindikata ter ga izriniti iz vloge socialnega partnerja in sogovornika pri oblikovanju šolskih politik.

Kot so zapisali, je iz proračunskih dokumentov za prihodnje leto razvidno približno petodstotno zmanjšanje mase plač v javnem sektorju, čeprav morata biti v skladu s podpisanim plačnim dogovorom v omenjenem obdobju izvedeni še dve zvišanji plač. Od vlade pričakujejo jasno zagotovilo, da bo dogovorjeni zvišanji izplačala, hkrati pa jih skrbi, da bi lahko vlada morebitne prihranke iskala tudi s povečanjem normativa tedenske učne obveznosti.