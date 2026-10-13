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Slovenija

Zaposleni v šolstvu s peticijo proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme

Ljubljana, 13. 10. 2026 14.18 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Učiteljica in učenci

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju prek šolskega sindikata Sviz podpisujejo peticijo, s katero nasprotujejo odpuščanju, prekinitvi plačne reforme in izključitvi Sviza iz sodelovanja pri reformi šolstva. Prek Amnesty International Slovenije pa podpisujejo tudi javni poziv k strokovni, vključujoči in transparentni pripravi sprememb šolskega sistema.

Peticijo je potrdil glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), zbiranje podpisov se je začelo v ponedeljek in bo trajalo do 23. oktobra. Z njo nasprotujejo odpuščanju in prekinitvi plačne reforme, zmanjšanju števila predstavnikov zaposlenih v svetih zavodov ter izključitvi Sviza iz sodelovanja pri reformi šolstva.

"Negativnega, celo žaljivega odnosa oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju – od vrtca do univerze – žal ni več mogoče spregledati, prav tako ni mogoče prezreti, da so delovna mesta in materialni položaj zaposlenih ogroženi," je zapisano v peticiji. V Svizu so tudi prepričani, da želita šolska oblast in vlada onemogočiti delovanje sindikata ter ga izriniti iz vloge socialnega partnerja in sogovornika pri oblikovanju šolskih politik.

Kot so zapisali, je iz proračunskih dokumentov za prihodnje leto razvidno približno petodstotno zmanjšanje mase plač v javnem sektorju, čeprav morata biti v skladu s podpisanim plačnim dogovorom v omenjenem obdobju izvedeni še dve zvišanji plač. Od vlade pričakujejo jasno zagotovilo, da bo dogovorjeni zvišanji izplačala, hkrati pa jih skrbi, da bi lahko vlada morebitne prihranke iskala tudi s povečanjem normativa tedenske učne obveznosti.

Učilnica
Učilnica
FOTO: Shutterstock

"Ob tem oblastniki demonstrirajo nezaupanje v delo in odgovornost vzgojiteljev in učiteljev tudi prek sprememb zakona, ki zaposlenim odvzema dva predstavnika iz svetov zavodov, hkrati pa minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević Sviza načrtno ni vključil v strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja," so še zapisali.

S peticijo želijo oblastem sporočiti, da so nezadovoljni z njihovim odnosom do zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah ter da bodo odločno branili njihove pravice in materialni položaj ter dostojanstvo njihovega poklica.

Prek Amnesty International Slovenije pa zbirajo podpise pod javni poziv, ki ga je oblikovalo šest učiteljic gimnazij in s katerim zahtevajo strokovno, vključujočo in transparentno pripravo sprememb šolskega sistema ter spoštovanje strokovne avtonomije učiteljev.

Borut Rončević o veliki šolski reformi
Borut Rončević o veliki šolski reformi
FOTO: Bobo

Ministra Rončevića podpisniki pozivajo, da do zaključka širše strokovne razprave ne sprejema odločitev o temeljnih spremembah šolskega sistema. Prav tako naj zagotovi resničen vpliv stroke na vsebino predlogov ter pojasni finančne posledice napovedane reforme. Od ministra želijo tudi, da opredeli strokovna merila za presojo učnih načrtov in učnih gradiv ter pojem "ideološke nevtralnosti".

Zahteve so utemeljene z dosedanjim dogajanjem, ki po mnenju ponudnikov vzbuja skrbi glede priprave sprememb šolskega sistema. "Poudarjamo, da ne nasprotujemo spremembam. Slovenski šolski sistem nedvomno potrebuje razpravo o svojem nadaljnjem razvoju. Zahtevamo pa odgovoren in strokovno utemeljen način njihove priprave," je v javni poziv zapisala šesterica prvopodpisanih.

Poziv ministru za izobraževanje je od ponedeljka podpisalo več kot 525 učiteljev, strokovnih delavcev, drugih predstavnikov strokovne javnosti in zainteresiranih državljanov.

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Sviz šolska reforma peticija izobraževanje Borut Rončević

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KOMENTARJI2

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96bimBo
13. 10. 2026 14.29
Več za 'abrambo', manj za šolstvo in ... Skratka NATO hlapčki ...
Odgovori
+1
2 1
Bbcc12
13. 10. 2026 14.22
Dober sindikat ve kako skrbi za delavstvo. Bravo šolniki.
Odgovori
+3
3 0
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