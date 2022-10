Zaposleni v Tušu na protestnem shodu zahtevali višje plače

Okrog 100 zaposlenih v trgovskem podjetju Tuš se je zbralo na protestnem shodu v Celju. Kot je povedala predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić, zahtevajo dvig osnovne plače za prodajalke in skladiščnike, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače. S tem pa se bodo dvignili tudi dodatki, ki se izplačujejo od osnovne plače.

Kot je dodala Janjić, se o svojih zahtevah pogajajo z upravo Tuša, izplen naj bi bil znan sredi decembra. Če ne bodo uspešni, ne izključuje niti možnosti stavke. Po besedah Janjićeve so razmere v Tuševih poslovalnicah in skladišču nevzdržne, na kar sindikat opozarja vse od svojega nastanka leta 2021. Zaposleni v Tušu so izjemno slabo plačani, dobijo ne niti zakonsko določene minimalne plače, kaj šele, da bi se ta dvigala v skladu z rastjo osnovnih življenjskih potrebščin, je opozorila.

S takimi plačami ob naraščajoči inflaciji ne morejo preživeti. "Kakšno malico si sploh lahko privoščimo za 4,37 evra? Problem so tudi neurejeni potni stroški, marsikdo dobi izplačano ceno vozovnice za javni prevoz, čeprav tega zaradi urnikov ali zaradi neobstoječega javnega prevoza ne more koristiti. Regres, ki so ga letos sicer dvignili za 250 evrov, dobimo 45 odstotkov izplačanega na Tuševo kartico, 55 odstotkov pa v denarni obliki. Vodstvo se tudi poslužuje mehanizma discipliniranja in reševanja manjka zaposlenih v obliki premeščanja zaposlenih v oddaljene poslovalnice. Še vedno pa se v številnih poslovalnicah in skladišču čas za pripravo in odhod z dela ne štejeta v delovni čas," je dejala Janjić.

Od uprave Tuša, ki jo vodi Dušan Mitič, zato zahtevajo, da zagotovi plačilo toplega obroka v višini vsaj 7,96 evra. Prav tako sindikat zahteva, da se nadomestilo prevoza na delo dvigne na 100 odstotkov cene dnevne vozovnice. V primerih, kjer ni mogoče koristiti javnega prevoza, naj se zaposlenim zagotovi povračilo kilometrine. Glede regresa za letni dopust je Janjić dejala, da naj se v celoti izplača v denarni obliki, znašati pa mora vsaj 1400 evrov. V pogodbi o zaposlitvi naj se določi točen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi eventualne odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti in dopustov. Zahtevajo dosledno upoštevanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, kar pomeni, da se morata priprava na delo in zaključek dela povsod šteti v delovni čas, prav tako sestanki in izobraževanja. "Sistem evidentiranja delovnega časa je treba spremeniti tako, da se bo upoštevala vsaka minuta, ki jo prebijemo na delovnem mestu," pravi Janjićeva. Ena izmed prodajalk, ki so se danes zbrale pred pred upravno stavbo podjetja v Celju, je za STA povedala, da ima 10 let delovne dobe in da je njena mesečna plača 450 evrov neto, osnovna plača pa znaša 697 evrov.