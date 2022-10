Zaposleni v Tušu za petek napovedujejo protest

Razmere v poslovalnicah in skladišču so nevzdržne, je v sporočilu za javnost zapisala predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić. Plače so nizke in ne dosegajo niti zakonsko določene minimalne plače, problem so tudi neurejeni potni stroški, izplačilo več kot polovice regresa v obliki dobroimetja na Tuševo kartico, evidentiranje delovnega časa ter premeščanje delavcev v oddaljene poslovalnice.