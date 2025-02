Zaposleni v zaporih v enourni opozorilni protest

Delovne razmere v slovenskih zaporih so slabe, zato so se vsi zaposleni v zaporskem sistemu v Sloveniji odločili za opozorilni protest, je poudaril predsednik konference sindikata uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Leon Lobe. Poleg pravosodnih policistov so med zaposlenimi tudi strokovni delavci, inštruktorji in strokovno tehnično osebje.

"Razmere so nevzdržne, prišli smo do točke, da tako ne gre več naprej," je izpostavil Lobe. Na današnjem protestu bodo predstavili tudi protestne zahteve, ki jih bodo naslovili na vlado in na pristojne organe. Če posluha ne bo, pa bodo sindikalne aktivnosti zaostrovali, je poudaril Lobe.

Zaposleni v zaporih že dlje časa opozarjajo na kadrovsko stisko in prezasedenost slovenskih zaporov in na številne nepravilnosti pri prehodu na nov sistem plač v javnem sektorju. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je ob napovedi protesta dejal, da je zaporski sistem, kar se kadrov tiče, zanemarjen že dalj časa, v zadnjem času pa se, predvsem zaradi večjega števila tujcev in domnevnih tihotapcev ilegalnih prebežnikov, v zaporih soočajo z rekordno prezasedenostjo.

Na opozorilni protest se je v sredo odzvala tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki protest zaposlenih v zaporskem sistemu obžaluje, a razume njihovo nejevoljo. Ministrica je ob tem napovedala analizo plač in sistemske rešitve.