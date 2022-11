Zaposleni v ZD Murska Sobota: Prijave o nepravilnostih nismo poslali mi

Kot so pojasnili v zdravstvenem domu, je nedavno na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana romala prijava o domnevnih nepravilnostih v zobozdravstveni dejavnosti njihovega zavoda, podkrepljena z listinami in izjavami, ter podpisana s "Kolektiv zobne ambulante ZD Murska Sobota".

A v zdravstvenem domu trdijo, da gre v prijavi za lažne navedbe, izmišljene izjave in ponarejene listine. Vseh 37 zaposlenih v enotah zobozdravstvene dejavnosti se namreč od prijave in priloženih izjav v celoti distancira in dejanje obsoja, so navedli. Dodali so, da je v zvezi s poneverbami skupina zaposlenih že obvestila pristojno ministrstvo, prav tako pa tudi podala prijavo zoper neznanega storilca na Policijsko upravo Murska Sobota. Okoliščine, ki bi utegnile razkriti identiteto anonimneža, so v fazi preiskovanja, so še sporočili iz Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Ob tem so dodali, da je bil zdravstveni dom "v preteklosti že deležen anonimnih obtožb, ki so se po zaključenih preiskavah izkazale za povsem neutemeljene in neupravičene".