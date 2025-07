ZD Trebnje: Ignorirajo predloge, opozorila, njihove trditve so zlonamerne

"Žalosti nas, da se v času, ko bi morali iskati skupne rešitve za zagotavljanje stabilnega in kakovostnega delovanja zdravstvene službe, nekateri posamezniki odločajo za enostransko prikazovanje dogajanja ter ignorirajo realna opozorila in predloge zaposlenih," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaposleni v Zdravstvenem domu (ZD) Trebnje opozarjajo, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo javne nastope županov občin ustanoviteljic, ki da v svojih izjavah širijo napačne in zavajajoče informacije, s katerimi mečejo dvom v strokovnost, integriteto in enotnost zaposlenih v zavodu.

Dejstva so po njihovem namreč drugačna. "Nihče izmed predstavnikov občin ni formalno kontaktiral strokovne vodje ZD Trebnje, niti se ni obrnil na organe zavoda z resnim namenom dialoga o imenovanju novega vodstva. Izjave, da je bila s strani občin že izražena podpora kandidatu, ki bi ga izbrali zaposleni, ne držijo," pravijo. Prav tako naj bi sklepi seje občin ustanoviteljic z 9. julija kazali, da kljub javnim izjavam o pripravljenosti za sodelovanje, občine v praksi še naprej vztrajajo pri načinu vodenja, ki ignorira voljo zaposlenih in njihove predloge. "Ob tem poudarjamo, da zaposleni nikjer nismo postavili pogoja, da bomo zapustili zavod, če sedanja direktorica ne bo ostala na položaju. Takšne trditve so zlonamerne in namenjene manipulaciji javnosti." Vendar pa vztrajajo pri zahtevah, ki so jih navedli v prejšnjem dopisu. Menijo tudi, da je prihajajoča seja sveta zavoda, na kateri bodo obravnavali imenovanje vršilca dolžnosti direktorja, sklicana brez vključitve zaposlenih v razpravo. "Nihče od zaposlenih, z izjemo sindikalnih zaupnikov (ki so bili vabljeni šele po tem, ko smo namestnika predsednika Sveta zavoda ZD Trebnje Nina Zajca na to opomnili), ni bil povabljen k oblikovanju predloga, kar kaže na nadaljevanje enostranskega odločanja brez resnične namere po sodelovanju," poudarjajo.

Zahteve kolektiva zaposlenih v ZD Trebnje tako ostajajo: takojšnje prenehanje pritiskov in ustrahovanja (tako neposrednih kot posrednih) ter zavlačevanja z odločitvami, ki so ključne za dobro delovanje zdravstvenega doma in kakovostno oskrbo pacientov; spoštovanje avtonomije zavoda in strokovne neodvisnosti zaposlenih; ter imenovanje novih članov sveta zavoda, ki niso obremenjeni s konflikti interesov in v celoti izpolnjujejo zakonske pogoje.