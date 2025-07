Zaposleni v ZD Trebnje napovedujejo množičen odhod: 'Občine s pritiski rušijo sistem'

Po besedah strokovne vodje so se pritiski začeli že pred časom, stopnjevali pa so se po januarju, ko so člani sveta zavoda iz vrst občin ustanoviteljic, to so občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna, direktorico Karmen Lukše pozvali k odstopu. Razlog so bila nesoglasja glede zagotavljanja dodatnega kadra in plače direktorice.

V zadnjih mesecih so po besedah strokovne vodje Marijane Šekli Grozina predstavniki občin pritiske nadaljevali. Večkrat so skušali vplivati na odločitve, ki so izrazito strokovne, izvajali so različne pritiske na zaposlene, šikaniranja, se neprimerno obnašali in omalovaževali njihovo delo. Med drugim so se ukvarjali tudi s tem, ali potrebujejo medicinsko sestro in ali v sistematizaciji delovnih mest potrebujejo določena strokovna delovna mesta. Vse to so stvari, o katerih politika ne more razpravljati, je opozorila.