Zaposleni v zdravstvu zahtevajo boljše delovne pogoje, razmišljajo o stavki

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je v dopisu, ki ga je naslovil na predsednika vlade Janeza Janšo ter ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, izpostavil, da kljub številnim razpisom zdravstveno-negovalnega kadra za najbolj kritična delovišča ni mogoče zagotoviti. Na to po navedbah sindikata opozarjajo tudi številni direktorji zdravstvenih in socialnih zavodov, ki z razpoložljivim kadrom ne zmorejo organizirati normalnega delovnega procesa.

"Zanimanja enostavno ni. Obremenitve in odgovornost, ki izhajajo iz samega delovnega procesa so prevelike za mizerno plačilo," so navedli.

Ob tem zaposleni v zdravstveni negi pričakujejo, da se bodo pristojno z njimi – tako kot z zdravniki – začeli pogovarjati ločeno, rešitev pa da je treba najti čim prej."Dokler ne bo ustreznega plačila in zadovoljivih delovnih pogojev, ne bo zanimanja za nekoč zelo cenjen in zaželen poklic. Kot še nikoli doslej zaposleni razmišljajo in v posameznih sredinah zahtevajo, da se lotimo organizacije stavke. To kaže na izgorelost zaposlenih, ki enostavno izmučeni in obupani ne zmorejo več," opozarjajo v sindikatu.

Za takojšnje reševanje predlagajo začasno rešitev – dodatek za deficitarnost. Zavedajo se, da je to kratkoročna rešitev, ki pa bi trenutno ublažila problem odhajanja kadra na manj obremenjena delovišča, v tujino ali celo iz poklica.

Medtem pa pričakujejo začetek pogovorov o dolgoročno ustreznem vrednotenju zaposlenih v zdravstveni negi, da bodo za svoje delo dostojno plačani in bodo svoj poklic lahko opravljali v ustreznih delovnih pogojih. Eden izmed pogojev za to je tudi sprejem kadrovskih standardov in normativov na področju zdravstvene nege, kar je jasno zapisano v stavkovnem sporazumu iz decembra 2018 in aneksu h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, so spomnili.

Že v torek so se s podobnimi zahtevami na ministra Gantarjaobrnili tudi zdravstveni sindikati konfederacije Pergam, ki so ga pozvali k enakopravni obravnavi vseh sindikatov, ne le zdravniškega, in k socialnemu dialogu. Podobno so izrazili pričakovanje po ustreznem nagrajevanju najbolj izpostavljenih zaposlenih v zdravstvu. Ministru pa so tudi zažugali z možnostjo stavke in tudi kolektivne odpovedi pogodb o zaposlitvi.