Zaposleni v Žitu napovedali opozorilno stavko

Kot so navedli, so zaposleni nezadovoljni s plačami in ostalimi prejemki, vse več zaposlenih podjetje zapušča, družba zapira obrate, vodstvo pa po njihovih besedah ni pripravljeno na dialog.

Zato je sindikat napovedal štiriurno opozorilno stavko, ki se bo, če pogajanja ne bodo uspešna, izvedla v ponedeljek, 24. oktobra. Zaposleni bodo stavkali od 6. do 10. ure na svojih delovnih mestih.

Podjetje Žito smo prosili za odziv, njihove odgovore še čakamo.

Žito, eno od vodilnih slovenskih podjetij v prehrambeni industriji, je v lasti hrvaške Podravke. Generalni direktor družbe je od maja letos Tomislav Bujanović.