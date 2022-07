Zaposleni zaradi vročine v prodajnem šotoru v Mariboru kolapsiral

Eden od mlajših zaposlenih v Lesnini, ki je delo opravljal v šotoru pred prodajalno, je zaradi vročine kolapsiral in dobil vročinske krče. Sindikat delavcev trgovine Slovenije je zaradi nevzdržnih razmer inšpektorat za delo pozval k zaprtju obrata, ta pa je to z ustno odpovedno odločbo tudi storil. Zaprli bodo tudi druge prostore, kjer je temperatura previsoka in kjer delodajalec ni sprejel predpisanih ukrepov.

Temperatura v enem od prodajnih šotorov Lesnine v Mariboru je v zadnjem tednu konstantno presegala 38 stopinj Celzija, glede na fotografije termometra, posnete v šotoru, so se povzpele vse do 41 stopinj Celzija, poroča Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Ob takšnih nevzdržnih razmerah je eden od mlajših zaposlenih doživel kolaps in dobil vročinske krče. Namesto, da bi ga odpeljali v UKC Maribor, so ga vodje prodajalne želele poslati domov. Za zaposlenega se je zavzel eden od sodelavcev in ga vendarle odpeljal v bolnišnico, kjer so ga tudi ustrezno oskrbeli, še piše ZZZS.

icon-expand Lesnina FOTO: Bobo

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je nato v petek inšpektorat za delo pozval k zaprtju obrata, kar so tudi storili. Sekretar sindikata Ladi Rožič je izrazil zadovoljstvo nad tem, da je tokrat inšpektorat nemudoma reagiral. Šotor naj bi bil sicer odprt celo poletje, do konca avgusta. Zaprli bodo tudi druge prostore, kjer temperatura presega zakonsko dovoljene meje in kjer delodajalec ni sprejel predpisanih ukrepov. "Vsa vodstva podjetij, katerih delavci delajo pod šotori, opozarjamo na neprimernost visokih temperatur. In zgodi se, da posamezni poslovodje, namesto da bi tak šotor zaprli, vztrajajo pri tem, da so šotori odprti, potem pa pride do takih neljubih dogodkov. Mislim, da je treba take ljudi kaznovati. Po mojem prepričanju so v šotoru pri takšnih temperaturah ogroženi tako delavci kot kupci in ob neznosnih vročinah bi šotor morali zapreti. Na koncu denar ne pomeni vsega," je po poročanju ZSSS še dejal Ladi Rožič. Vprašanja glede incidenta smo naslovili tudi na vodstvo Lesnine.

Izredno visoke temperature Zaradi izredno visokih temperatur nam je prva polovica letošnjega leta prinesla številne rekorde. Toplotna obremenitev je predvsem sredi dneva in popoldne izredna. "Marsikje smo letos našteli že toliko vročih dni, kot jih običajno beležimo v celem poletju skupaj, pred nami pa sta še julij in avgust, ki sta pogosto še bolj vroča od junija," poroča naš hišni prognostik Rok Nosan.

icon-expand termometer FOTO: Adobe Stock