Zaposlenim na mariborski fakulteti grozijo s smrtjo

Od organov pregona pričakujejo hiter odziv in ustrezno ukrepanje ter odkritje in sankcioniranje storilca, je še povedala dekanja za časnik.

Med naslovniki grozilnih elektronskih sporočil pa je bila tudi dekanja Lidija Hauptman , ki je dejala, da tovrstnih groženj še niso nikoli obravnavali. Kot je poudarila, zadevo jemljejo resno in hkrati ostro obsojajo grožnje. O njih so obvestili tudi rektorja univerze, ta pa nato policijo.

Te dni se na fakulteti sprašujejo, kdo stoji za grožnjami. Je to kdo od zaposlenih, ki želi dodatno razburkati že tako zaostrene medosebne odnose na fakulteti, ali gre za nezadovoljnega študenta? Nekateri naj bi na profesorje pritiskali zaradi neuspešno opravljenih izpitov oziroma psihičnih težav, še poroča Večer. Lani je policija na fakulteti obravnavala celo fizični napad na enega od zaposlenih. Takrat so osumljenca tudi kazensko ovadili.

Na Policijski upravi Maribor so Večerupojasnili, da policisti že obravnavajo kaznivo dejanje grožnje in zbirajo obvestila ter izvajajo druge zakonite ukrepe za izsleditev storilca. Navedene grožnje jemljejo resno in imajo do takih dejanj ničelno toleranco, so še dodali.

Dejanje obsojajo tudi na Univerzi v Mariboru, kjer so grozilne besede prav tako prijavili policiji. Kot je dejal rektor Zdravko Kačič, grožnje zaposlenim obravnavajo kot napad na integriteto UM s ciljem onemogočanja izvajanja poslanstva javne institucije. "To je nedopustno, tudi če gre za šalo."

Dodal je, da se z grožnjami srečujejo tudi na drugih članicah univerze, čeprav se trudijo narediti vse, da konfliktov ne bi bilo.