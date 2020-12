Zaposlenim na Pošti Slovenije decembra 260 evrov bruto dodatka

Na Pošti Slovenije so potrdili, da so se tudi letos odločili za izplačilo poslovne uspešnosti, čeprav je bilo leto zaradi posebnih okoliščin poslovanja izredno težko, a so zaposleni vložili maksimalne napore, da so v času zaprtja trgovin zagotavljali prenos pošiljk. Novembra so tako zaposlenim izplačali nagrade za bistveno povečan obseg dela v skupni višini 1,9 milijona evrov, kar je znašalo 325 evrov bruto na zaposlenega, danes pa še 260 evrov.

Sindikat poštnih delavcev je v luči decembrskih težav pri prenosu paketov na upravo družbe naslovil več zahtev. Med drugim so zaradi pričakovanj delavcev, ki delajo v spremenjenih oziroma izjemno oteženih epidemioloških razmerah, zahtevali sprejem pravilnika o trajnem dodatku za posebne obremenitve dela. Prav tako pričakujejo, da bo uprava pripravila izračune in osnutek spremembe organizacije dela na tak način, da loči delovno silo in sredstva, potrebna za izvajanje univerzalnih poštnih storitev, od delavcev in sredstev, potrebnih za izvajanje tržnih storitev. Tak način dela zahtevajo najpozneje od 1. julija naslednje leto, do takrat pa naj zaposleni prejemajo desetodstotni dodatek za delo v neenakomernem delovnem času. Med zahtevami je tudi zagotovitev avtomobilov tistim poštarjem, ki zdaj pakete razvažajo na motorjih, zaradi česar v zimskem času ob zdrsih prihaja do številnih poškodb. "Za zdaj smo se dogovorili za izplačilo poslovne uspešnosti, ostalo pa po novem letu, ko znova sedemo skupaj, saj so nekatere zahteve vezane na daljše roke," je dejal predstavnik sindikata Saša Gržinič, ki je zadovoljen, da so zaposleni dobili vsaj nekaj dodatnega denarja za zadnja dva precej kaotična meseca, ko je paketna dostava zaradi epidemije rekordno narasla. Na Pošti Slovenije so potrdili, da so se tudi letos odločili za izplačilo poslovne uspešnosti, čeprav je bilo leto zaradi posebnih okoliščin poslovanja izredno težko, a so zaposleni vložili maksimalne napore, da so v času zaprtja trgovin zagotavljali prenos pošiljk. Novembra so tako zaposlenim izplačali nagrade za bistveno povečan obseg dela v skupni višini 1,9 milijona evrov, kar je znašalo 325 evrov bruto na zaposlenega, danes pa še 260 evrov. Tako kot na mnoga druga podjetja, epidemija zaradi velikega upada pisemskih pošiljk in storitev iz poslovne mreže v veliki meri vpliva tudi na letošnje poslovanje Pošte Slovenije. Po drugi strani beležijo izjemno rast števila paketov, a višji prihodki od teh zaenkrat še ne odtehtajo upada prihodkov od pisemskih storitev in poslovne mreže. Družba je v devetih mesecih letos ustvarila za 3,2 milijona evrov oziroma 1,8 odstotka nižje čiste prihodke od prodaje kot lani v tem obdobju. Kljub temu je do konca septembra poslovala pozitivno, čeprav je bil dobiček nižji kot v enakem obdobju lani, ko so ga ustvarili 5,8 milijona evrov.