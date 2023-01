Nekaterim zaposlenim v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva do 150 evrov dodatka

Vlada je na dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec od januarja izplača dodatek v višini do 150 evrov bruto za polni delovni čas, so sporočili z Ukoma.

icon-expand V plačno skupino J spadajo čistilci, hišniki, vozniki in zaposleni v tehničnih službah. FOTO: Shutterstock Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukom), se zaradi trenutne situacije na področju zdravstva in socialnega varstva javni uslužbenci v plačni skupini J soočajo s povečanimi obremenitvami zaradi interventnih zakonov iz leta 2022. Med njimi so našteli Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva ter Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. Posledično prihaja do odpovedi pogodb ali pa izvajalci na podlagi razpisanih prostih delovnih mest za delovna mesta v plačni skupini J ne morejo dobiti ustreznih zaposlitev. Zato je vlada sprejela poseben vladni projekt, ki bo vzpostavil možnosti dodatnega nagrajevanja bolj obremenjenih javnih uslužbencev na določenih delovnih mestih v plačni skupini J. Javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec izplača delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini do 150 evrov bruto za polni delovni čas. Delovna uspešnost bo prvič izplačana pri plači za mesec januar 2023 Razpoložljiva masa sredstev na ravni posameznega izvajalca posebnega vladnega projekta se izračuna tako, da se število zaposlenih v plačni skupini J pri posameznem izvajalcu posebnega vladnega projekta za predpretekli mesec glede na mesec obračuna delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pomnoži s 100 evri. K tej masi sredstev se prištejejo prispevki delodajalca za socialno varnost, pojasnjujejo na Ukomu. Vlada se je zavezala, da bo delovna uspešnost iz tega naslova prvič izplačana pri plači za mesec januar 2023. Finančna sredstva za projekt bodo zagotovljena iz proračunskih sredstev ministrstva za zdravje ter ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vlada se je k sprejetju posebnega projekta za plačno skupino J zavezala v decembrskem dogovoru o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Glede na dogovor se bo delovna uspešnost izplačevala vse do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema.