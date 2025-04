Po udoru stropa zaposleni v skrbeh, nositi morajo čelade

Kot je razvidno s fotografij, ki smo jih prejeli, so po sobotnem udoru stropa nad eno od laboratorijskih linij v preostalem, nepoškodovanem delu centralnega laboratorija postavili improvizirane podporne stebre."To nam nakazuje, da mogoče pa vendarle ni tako stabilno, če so morali postaviti podporne stebre," pravijo naši viri. Zaradi tega so zaposleni zaskrbljeni, da se bo med sanacijo zrušil še preostali del stropa.

Poleg tega morajo med delovnim časom nositi čelade. "Ni ravno prijetno, je malo pomislekov, kaj če se zruši?" se sprašujejo.

Gre sicer za nov laboratorij, katerega obnova je bila izvedena v letih 2020 in 2021, stropna konstrukcija pa se je v soboto povesila ob izvajanju manjših vzdržavalnih del. V dogodku na srečo ni bil poškodovan nihče, prav tako tudi ne vzorci.