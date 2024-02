Zaposlenim v Lidlu se obetata 'povišica' in 2000 evrov regresa

Za vse spremembe plač in dodatkov v zadnjih dveh letih bodo sicer v Lidlu namenili skupno več kot 10 milijonov evrov.

Poleg višjih plač bodo zaposleni marca prejeli tudi nagrado za poslovno uspešnost v višini 400 evrov bruto. Dodatna nagrada, prav tako 400 evrov bruto, bo izplačana decembra. Kot so sporočili iz podjetja, bo višji tudi letošnji regres. Znašal bo 2000 evrov, kar je največ doslej. Z majem pa bodo za vse zaposlene pričeli vplačevati tudi kolektivno zdravstveno zavarovanje.

Plačna lestvica skladiščnikov se medtem začenja pri 1350 evrih bruto vključno z dodatki in se nadaljuje vse do 1530 evrov bruto vključno z dodatki. Navedeni zneski veljajo za 36-urne pogodbe.

2000 zaposlenih v podjetju Lidl Slovenija bo s 1. marcem prejelo višje plače. Prva plačna stopnja njihovih najštevilčnejših sodelavcev, prodajalcev v trgovinah, bo odslej znašala 1450 evrov bruto oz. 1530 evrov bruto vključno z dodatki in se bo po plačnih stopnjah nadaljevala vse do 1650 oz. 1730 evrov bruto vključno z dodatki, so sporočili iz podjetja.

V zadnjem času so se za dvig plač odločili tudi drugi trgovci. V Mercatorju so z novim letom vsi zaposleni "nad minimalcem". Osnovno bruto plačo so namreč dvignili s 1100 na 1270 evrov. Spar Slovenija je z januarjem vsem zaposlenim dvignil plače za okoli pet odstotkov, najnižja osnovna bruto plača po novem znaša 1272 evrov bruto.

Zaposleni v Tušu so medtem pred novim letom od vodstva zahtevali bruto plačo, ki bo vsaj enaka minimalni, in grozili, da bodo stavkali na prednovoletno soboto. Nazadnje so nato pristali na "povišico" na 1180 evrov bruto.