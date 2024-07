Zaposlenim več denarja, zato bodo morali starši za vrtec odšteti več

Občine so predhodno poskušale skleniti dogovor z državo, da bi jim povrnila sorazmeren delež povišanih stroškov dela, vendar dogovora niso dosegle.

Za starše otrok prvega starostnega obdobje, ki obiskujejo vrtce Ciciban, Pedenjped, Ringaraja in Otočec, bo dvig cene 4,5-odstoten, v vrtcu Stopiče 5,2-odstoten, v vrtcu Brusnice pa 6,9-odstoten. Cene varstva otrok v drugem starostnem obdobju bodo v vrtcih Ciciban, Pedenjped, Ringaraja in Otočec 4,1 odstotka višje, v vrtcu Stopiče 4,8 odstotka in v vrtcu Brusnice 6,7 odstotka.

Glavni razlogi za nove cene novomeških javnih vrtcev in vrtcev s koncesijo so po navedbah občine povišanje stroškov dela, kar je posledica dviga plačne lestvice zaposlenih v javnem sektorju, uskladitve minimalne plače, povišanja regresa za letni dopust in prehrano ter višje plače zaposlenih zaradi napredovanj v plačne razrede in nazive. Poleg omenjenih stroškov so na dvig cen programov vrtcev vplivali tudi stroški materiala in živil.

Pri tem pa občina ohranja vse dosedanje popuste in ugodnosti za starše, za kar letno nameni skoraj pol milijona evrov. Tako lahko na primer starši poleti še vedno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka in plačajo samo polovično ceno varstva. Prav tako lahko tisti, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka, za katerega je delna plačnica programa občina, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno programa, so zapisali.

