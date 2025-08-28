Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zaposlitev Črnčeca na SDH: KPK zaznala korupcijska tveganja

Ljubljana, 28. 08. 2025 10.00 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D.L.
Komentarji
10

Komisija za preprečevanje korupcije v primeru zaposlitve nekdanjega državnega sekretarja Damirja Črnčeca na SDH sicer ni potrdila nedovoljenih pritiskov ali vplivov, je pa zaznala vrsto korupcijskih tveganj. Vladi je zato predlagala, naj sistemsko omeji prehajanje med politiko in gospodarstvom.

Damir Črnčec
Damir Črnčec FOTO: Luka Kotnik

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) na podlagi razpoložljivih dokazov v primeru zaposlitve Damirja Črnčeca na Slovenskem državnem holdingu (SDH) ni potrdila nedovoljenih vplivov oziroma pritiskov ali drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Je pa zaznala vrsto korupcijskih tveganj, "tako glede sistemizacije novega delovnega mesta kot postopka zaposlitve in načina sklenitve pogodbe".

"V celotnem postopku je zaznala vrsto odstopanj od pričakovane ravni transparentnosti in dobrih praks, ki bi jih moral SDH kot osrednja družba za upravljanje državnega premoženja zasledovati," je sporočila komisija. Ker gre za zaposlitev nekdanjega državnega sekretarja in ker so pri prehajanjih državnih funkcionarjev v družbe v državni lasti lahko prisotna tveganja, je KPK vladi priporočila, "da ustrezno uredi področje t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo obdobja ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata".

Kot je znano, se je Črnčec, ki je bil pred tem državni sekretar na ministrstvu za obrambo, s februarjem preselil na SDH, kjer je zaposlen kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost. Že januarja pa je KPK dobila prijavo z očitki o političnem kadrovanju in prirejenem razpisu.

Za strokovnjaka na področju korporativne varnosti s poudarkom na digitalnih kompetencah in kibernetski varnosti zahtevali le napredno znanje MS Office

Glede sistemizacije novega delovnega mesta se KPK strinja z opozorili sveta delavcev SDH in pooblaščenca za skladnost, da je način sistemizacije neobičajen, saj je konkretno delovno mesto dodeljeno le predsedniku uprave, in ne upravi, ki deluje kot kolegijski organ. Prav tako je komisija ugotovila, da pogoji, ki jih je SDH opredelil v sistemizaciji in posledično v razpisu za to konkretno mesto, ne odražajo potreb SDH po zaposlitvi strokovnjaka na področju korporativne varnosti s poudarkom na digitalnih kompetencah in kibernetski varnosti. S tega področja je namreč zahtevano le napredno znanje MS Office.

Postopek zaposlitve je bil po ugotovitvah KPK izveden neobičajno hitro. "Objava razpisa v času praznikov z rokom prijave zgolj sedem delovnih dni ne omogoča optimalnega nabora kandidatov, k čemur bi – posebej v primeru vodilnih delovnih mest – moral stremeti delodajalec," so zapisali. Ugotovili so tudi, da edina kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, nista bila povsem enakopravno obravnavana, saj vsi člani razpisne komisije niso bili prisotni na obeh razgovorih.

Glede sklenitve pogodbe pa: "Čeprav je odločitev o zaposlitvi vodilnega delavca za določen ali nedoločen čas diskrecijska pravica vsakokratne uprave, komisija meni, da bi moralo biti delovno mesto, ki je v konkretnem primeru podrejeno neposredno le predsedniku uprave, vezano na njegov mandat."

'Vrtljiva vrata'

KPK je zato vladi priporočila, naj sprejme spremembe zakonodaje, tudi glede obdobja ohlajanja za funkcionarje. Konkretni primer namreč znova izkazuje pomanjkljivo urejenost instituta vrtljivih vrat v Sloveniji, tj. prehajanja funkcionarjev na delovna mesta v gospodarstvo, je opozorila komisija.

"Predvsem je pomembno poudariti, da to poteka brez ustreznih omejitev, varovalk, preglednosti in nadzora, kar odpira vrata za klientelizem oziroma dogovorjene zaposlitve, pri katerih niso v ospredju strokovnost in kompetence. Politika ne bi smela izkoriščati družb v državni lasti za lastne interese, zato so nujne zakonske spremembe, s katerimi bi sistemsko uredili korupcijska tveganja," je poudaril predsednik KPK Robert Šumi.

Damir Črnčec SDH KPK korupcijska tveganja vrtljiva vrata
Naslednji članek

Odbor civilnih iniciativ ne želi več sodelovati z vodstvom Melamina

Naslednji članek

Čez dan do 31 stopinj Celzija, v petek močni nalivi

SORODNI ČLANKI

KPK ustavila predhodni preizkus glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Na KPK prejeli prijavo glede zaposlitve Črnčeca v SDH

Črnčec Sajovicu podal odstopno izjavo, seli se na SDH

Damir Črnčec naj bi zapuščal obrambno ministrstvo

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lcePower
28. 08. 2025 11.07
Vohuncek muri
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
28. 08. 2025 11.06
Plešite klovni
ODGOVORI
0 0
ROMELS
28. 08. 2025 11.06
A, da so jih zaznali? Pa tako mastne plače imajo le zato, da nekaj zaznajo!
ODGOVORI
0 0
McLeonarDos
28. 08. 2025 11.00
Kva vas farbajo 😁
ODGOVORI
0 0
McLeonarDos
28. 08. 2025 11.01
Ni Interneta ni hakerjev
ODGOVORI
0 0
razumi če lahko
28. 08. 2025 10.58
+1
99% zaposlitev na državni proračun je korupcija saj drugače ne dobiš službe tisti 1 % pa toliko za izjemo ker niso našli nikogar, ki bi želel to delo sprejet !
ODGOVORI
1 0
4krogci
28. 08. 2025 10.55
-1
in zdej bo vlada sprejela popravek zakona o "vrtljivih vratih" in hop bo SDS+NSi skoču in zahtevu referendum...pa čeprou oni podal prijavo na KPK hahahahha otroci se igrajo v bananastanu!
ODGOVORI
1 2
Slovenska pomlad
28. 08. 2025 10.53
-2
KPK sta uničila Janša in Pahor.Danes je to slaba šala.
ODGOVORI
1 3
Evropa_Evropejcem
28. 08. 2025 10.51
+9
Skorumpirana Golobja gniloba mora pasti, sicer ta država in narod nimata več prihodnosti.
ODGOVORI
9 0
wsharky
28. 08. 2025 10.51
+1
ponovno zmotna ugotovitev KPK
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163