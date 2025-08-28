Zaposlitev Črnčeca na SDH: KPK zaznala korupcijska tveganja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) na podlagi razpoložljivih dokazov v primeru zaposlitve Damirja Črnčeca na Slovenskem državnem holdingu (SDH) ni potrdila nedovoljenih vplivov oziroma pritiskov ali drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek ustavila. Je pa zaznala vrsto korupcijskih tveganj, "tako glede sistemizacije novega delovnega mesta kot postopka zaposlitve in načina sklenitve pogodbe".

"V celotnem postopku je zaznala vrsto odstopanj od pričakovane ravni transparentnosti in dobrih praks, ki bi jih moral SDH kot osrednja družba za upravljanje državnega premoženja zasledovati," je sporočila komisija. Ker gre za zaposlitev nekdanjega državnega sekretarja in ker so pri prehajanjih državnih funkcionarjev v družbe v državni lasti lahko prisotna tveganja, je KPK vladi priporočila, "da ustrezno uredi področje t. i. vrtljivih vrat, vključno z določitvijo obdobja ohlajanja za funkcionarje po zaključku njihovega mandata".

Kot je znano, se je Črnčec, ki je bil pred tem državni sekretar na ministrstvu za obrambo, s februarjem preselil na SDH, kjer je zaposlen kot pomočnik predsednika uprave za korporativno varnost. Že januarja pa je KPK dobila prijavo z očitki o političnem kadrovanju in prirejenem razpisu.