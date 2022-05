Ponudba prostih delovnih mest se na trgu dela nenehno spreminja in je v največji meri odvisna od števila povpraševanj po določenem produktu oz. storitvi. Trg dela sestavljajo delodajalci, ki povprašujejo po delovni sili in delojemalci z različnimi kompetencami, znanjem in lastnostmi. Glede na vrsto dela, ki ga lahko opravljamo in za katerega smo ustrezno kvalificirani, iščemo racionalno izbiro za svojo zaposlitev. Pri tem se največkrat oziramo na ustreznost dela, kompetence in sposobnosti, višino plačila, oddaljenost od svojega bivališča, itd. Prebivalci savinjske regije imajo pri iskanju zaposlitve veliko priložnosti. V nadaljevanju prispevka bomo pogledali, kje iskalci zaposlitve poiščejo prosta delovna mesta, med katerimi deli lahko izbirajo, kateri so največji zaposlovalci v Savinjski regiji in kakšni profili delavcev se trenutno iščejo.

Podjetje Workforce je kadrovska agencija za svetovanje na področju upravljanja s človeškimi viri. Ekipa izkušenih strokovnjakov nudi pomoč tako fizičnim osebam - pri iskanju zaposlitve, kot tudi pravnim osebam (podjetjem) - pri iskanju ustreznega in usposobljenega kadra. Nobeno podjetje namreč ne želi zaposliti napačne osebe in nihče noče osemurnega delavnika preživeti v pisarni, v katero ne sodi. V izogib takšnim situacijam podjetje Workforce izvede učinkovit postopek iskanja kariernih priložnosti na eni strani in enostavno pridobivanje novega kadra na drugi strani.

Na svoji spletni platformi objavljajo in dnevno posodabljajo tudi stran zaposlitev Savinjska. Kadrovska agencija Workforce za delodajalce nudi storitve, kot so iskanje in selekcija kadra, analiza trga delovne sile in konkurentov, ocenjevanje kompetenc pri kandidatih ter iskanje in selekcija ljudi izven območja EU. Iskalcem zaposlitve pa omogočajo pregled nad široko ponudbo prostih del, med katerimi so tudi prosta delovna mesta v Savinjski in pomoč ter svetovanje pri iskanju ustreznega dela ter pri postopku zaposlitve. Prosta delovna mesta so na voljo po vsej Sloveniji, njihovo število pa je odvisno od velikosti kraja, števila podjetij na lokaciji in trenutnih potreb po novi delovni sili.

Največji ponudniki prostih delovnih mest v Savinjski

Savinjska regija leži v središču Slovenije, in sicer zajema 31 občin. Dve večji, ki imata status mestne občine, sta občini Celje in Velenje, v katerih je zaradi njihove strateške lege in gospodarske vloge tudi več povpraševanja po delovni sili. Skozi Savinjsko regijo sicer potekajo pomembne mednarodne povezave, tako cestne kot tudi železniške, hkrati pa je Savinjska regija tretja največja v državi.