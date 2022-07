Vsi si želimo delovnega mesta, ki nam bo pisan na kožo in delovnih nalog ter izzivov, ki jih bomo z veseljem reševali. Ljudje v svoji službi preživimo tretjino dneva, če odštejemo čas za spanje, pa lahko mirno rečemo, da je delovni čas daljši od časa, ki ga preživimo doma. Prav zato je še posebej pomembno, da zasedemo delovno mesto, ki nam ustreza, da sodelujemo v kolektivu in se v službi počutimo dobro, hkrati pa z zagnanostjo in odgovornostjo izpolnjujemo svoje delovne naloge. Če se postavimo na mesto delodajalca, bi se najbrž vsi strinjali, da mora razpisano prosto delovno mesto zasesti oseba z ustreznim znanjem, veščinami in kompetencami. Da se more na svojem delovnem mestu počutiti dobro, aktivno participirati v timu in sodelovati pri debatah o izboljšavah, napredku in ostalem. Da bo zadovoljstvo z zaposlitvijo obojestransko, bo za to poskrbela kadrovska agencija za zaposlovanje Workforce. Ekipa Workforce nudi pomoč tako delodajalcem pri zaposlovanju kot tudi iskalcem zaposlitve. Na svoji spletni platformi objavljajo in dnevno posodabljajo tudi prosta delovna mesta za zaposlitev v Novi Gorici .

Kako vam bo pri iskanju nove zaposlitve pomagala kadrovska agencija Workforce?