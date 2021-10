Zaposlitev pri Slovenski vojski vrhunskim športnikom zagotavlja socialno varnost

Jezimo se, ko jim ne gre, veselimo, ko zmagujejo, ves čas pa stiskamo pesti in bučno navijamo zanje. Govorimo o slovenskih športnikih. Veliko od njih je zaposlenih v Slovenski vojski, športna enota Slovenske vojske namreč že od leta 1991 zaposluje vrhunske športnike in športnice. Skupaj z zaposlenimi trenerji jih je v njihovih vrstah 70. Športniki sodelujejo pri različnih promocijah športa v vojski in vojaškega poklica, udeležujejo pa se tudi vojaških svetovnih prvenstev.