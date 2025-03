Zaposlovanje Filipincev: 'Dostojno delo, varna in pravična zaposlitev'

"Z vzpostavljenim medvladnim sodelovanjem želimo zagotoviti in spodbujati dostojno delo, ki bo temeljilo na varnem in pravičnem zaposlovanju," je ob podpisu memoranduma o sodelovanju med državama na področju mobilnosti delavcev zatrdila Tanja Fajon, je zunanje ministrstvo sporočilo na družbenem omrežju.

V okviru obiska je danes potekal zaposlovalni dogodek, ki sta ga organizirala Zavod RS za zaposlovanje in slovensko veleposlaništvo na Filipinih.

"Z zaposlovalnim dogodkom želimo iskalcem zaposlitve na Filipinih omogočiti pridobitev verodostojnih informacij o delu in življenju v Sloveniji. Prav tako želimo zagotoviti in spodbujati dostojno delo, varne delovne pogoje in socialno varnost," je v nagovoru udeležencem poudarila Fajonova.

"Filipinci so prepoznavni po trdem delu in profesionalnosti. Številni med njimi so že zaposleni v Sloveniji in na ta način prispevajo h kulturni raznolikosti," je dejala.