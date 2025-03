Zaposlovanje Filipincev v Sloveniji: trenutno jih je pri nas več kot 400

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila generalna direktorica zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc, dogodek Življenje in delo v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Manili in filipinskim ministrstvom za delavce migrante.

Veleposlaništvo bo sicer uradno odprlo svoja vrata prav prihodnji teden, ob tej priložnosti pa je predviden tudi podpis memoranduma o soglasju med Slovenijo in Filipini o sodelovanju na področju mobilnosti delavcev.

Trenutno je v Sloveniji nekaj čez 400 filipinskih delavcev, ki k nam prihajajo po različnih poteh, s podpisom dokumenta pa bo vzpostavljen "kontroliran proces delovnih migracij v izogib izkoriščanju", je povedala generalna direktorica zavoda.

"Naš namen je dejansko preprečevati izkoriščanje in nezakonite poslovne prakse," je opozorila. Pri tem je komentirala v četrtek predvajani Dosje: Življenja nevidnih na TV Slovenija, v katerem so tuji delavci med drugim razkrili, da posrednikom, ki jih pripeljejo v Slovenijo, za to plačajo tudi po 10.000 evrov.

"Mi želimo na Filipinih vzpostaviti neposredni kontakt 'government to government' (medvladno sodelovanje, op. STA), delavcem ni treba ničesar plačevati in ne smejo plačevati, to je prepovedano /.../, prav tako je treba spoštovati vse druge njihove pravice," je izpostavila.

Zavod je v tej luči zagnal tudi poseben spletni portal, prek katerega bodo lahko filipinski iskalci zaposlitve neposredno kandidirali na delovna mesta.

Kot je povedala vodja področja zaposlovanja tujcev na zavodu Anka Rode, se bodo tako lahko za delo v Sloveniji potegovali "mimo nekih agencij, mimo nekih posredovalcev", "da se ne bodo več ponavljale te žalostne zgodbe". "Mislim, da imajo Filipini velik potencial, da naši delodajalci pridobijo manjkajočo delovno silo, vsi pa si moramo sinergično prizadevati, da ne bo prihajalo do nekih anomalij, do nekih kršitev in da bodo postopki tekli varno in zakonito," je pristavila.

Vodja področja sodelovanja z delodajalci na zavodu Sandi Meke pa je pojasnil, da se je na njihovo povabilo za sodelovanje na dogodku v Manili, objavljeno konec januarja, odzvalo 34 delodajalcev, sodelovalo pa jih bo 23. Sedem jih je namreč sodelovanje odpovedalo, štirje pa niso bili izbrani.

Sodelujoči delodajalci zaposlujejo prek 4000 delavcev, v zadnjem letu pa so iskali 1000 novih sodelavcev. Največ jih prihaja iz dejavnosti prevoza in skladiščenja, nastanitvene in gostinske dejavnosti, gradbeništva ter predelovalne dejavnosti, prisotni pa bodo tudi delodajalci iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, dejavnosti čiščenja in popravil motornih vozil.

Glavni namen dogodka je torej vzpostaviti medvladno sodelovanje na področju delovnih migracij, tujim iskalcem zaposlitve zagotoviti verodostojne informacije o delovnih in življenjskih pogojih v Sloveniji, okrepiti varno in pravično zaposlovanje delavcev s Filipinov v Sloveniji, s poudarkom na zaščiti njihovih pravic in zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev.

Ob odprtju veleposlaništva pa se v Manilo odpravlja tudi zunanja ministrica Tanja Fajon s številčno delegacijo.

V sredo bo tako v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Javne agencije Spirit Slovenija in filipinske gospodarske zbornice PCC potekal tudi slovensko-filipinski poslovni forum, na katerem bodo sodelovali predstavniki 23 slovenskih podjetij in dveh znanstveno-raziskovalnih institucij s področij proizvodnih dejavnosti, storitev mobilnosti, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, svetovanja ter živilske industrije, so danes sporočili iz GZS.

Dogodek je namenjen predstavitvi poslovnih okolij Slovenije in Filipinov ter priložnostim za slovenska podjetja na filipinskem trgu. Na dogodku bosta GZS in PCCI podpisala sporazum o sodelovanju, ki bo nadgradil že obstoječi sporazum in naj bi okrepil medsebojno izmenjavo informacij in dobrih praks.