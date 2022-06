Kaj kažejo kadrovski števci? Odpuščanja v javnem sektorju malo verjetna

Nova oblast pa pričakuje še eno obširno poročilo, in sicer o zaposlovanju javnih uslužbencev v času zadnjih dveh vlad. Vsa ministrstva morajo pripraviti in posredovati poimenske sezname dodatno zaposlenih, prerazporejenih oziroma odpuščenih ljudi v ožjem javnem sektorju v mandatih Janeza Janše in Marjana Šarca. Kaj kažejo državni kadrovski števci?

Za zdaj lahko analiziramo le anonimne in javno dostopne podatke na državnem spletnem portalu vseh plač v javnem sektorju. Medtem ko na ministrstvu za javno upravo še pridobivajo številke. Po zadnjih podatkih imamo v državi nekaj več kot 180.000 zaposlenih v širši javni upravi, če upoštevamo še pogodbene sodelavce pa skoraj 190.000 ljudi, kar je skoraj 10.000 tisoč ljudi več, kot pred zadnjimi volitvami. Gre sicer za vse javne uslužbence, tudi denimo učitelje in zdravnike, medtem ko vlada prečesava ožji seznam ljudi na posameznih ministrstvih in organov v njihovi sestavi. Preprost izračun s križanjem števila javnih uslužbencev in mandata posamezne vlade pa pokaže, da je bilo v času vlade Marjana Šarca 4600 dodatnih zaposlitev v javnem sektorju. V času vladanja Janeza Janše pa skoraj 4800, pri čemer za zadnja dva meseca njegove vladavine podatki še niso javno dostopni. Ta teden bo omenjeno poročilo predvidoma obravnavala tudi vlada. Premier Robert Golob je napovedal, da bo na podlagi tega iskal vzorce kadrovanja svojih predhodnikov. Morebitna odpuščanja so po naših informacijah malo verjetna, medtem ko dodatna premeščanja niso izključena. Po nekaterih kritikah, da gre za nedopusten poseg v sistem javnih uslužbencev, se je sicer oglasila tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in odločila, da vlada ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev.