Koalicija: Tonin pričakuje, da se bo Janša opravičil, Počivalšek izjav 'ne razume'

Kot še poudarja, predsedovanje prehaja v sklepno fazo: "Pred nami je zahtevna končnica. Zato moramo z državami in institucijami graditi zavezništva in spoštljive odnose. Nedavni dogodki nas od tega oddaljujejo, kar za zunanjepolitični položaj ni dobro."

"Tvit, namenjen evropskim poslancem, je bil neprimeren in nepotreben. Pričakujem, da se bo predsednik vlade prizadetim za svoje besede opravičil. Če želimo ohraniti EU, mora ta temeljiti na medsebojnem spoštovanju in kulturi dialoga. Škoda bi bilo na tak način zapraviti ugled Slovenije," je zapisal.

Opozicija nad koalicijo, SAB bi SMC izključila iz Alde

Na nogah pa je opozicija. Janševa sporočila ocenjujejo kot zelo škodljiva in uničevanje mednarodnega ugleda Slovenije, kar da bi morali sprevideti tudi v koaliciji. V LMŠ terjajo ukrepanje predsednika Boruta Pahorja.

Ogorčenje po četrtkovih dogajanjih v povezavi z obiskom skupine EP je v imenu stranke SAB izrazil generalni sekretar stranke Jernej Pavlič ter obenem napovedal, da bo SAB predlagala začetek postopkov za izključitev stranke SMC iz stranke evropskih liberalcev (Alde).

SAB je bila kot članica Alde ena tistih, ki je stranki SMC pomagala v družino Alde, po vseh dogodkih v zadnjem letu in pol, po rušenju STA, neimenovanju delegiranih tožilcev, po četrtkovem napadu na vse predstavnike vodstvenih struktur stranke Alde, med njimi tudi na pokojnega predsednika Alde Hansa van Baalna, so se v SAB odločili, da do ponedeljka v Alde predložijo dokumentacijo za začetek postopka za izključitev SMC, je dejal.

"Njihove vrednote, njihovo delo, njihova trdna podpora ekstremno desni vladi, ki trenutno v Sloveniji je, neodzivanje, nedistanciranje od izjav, ki jih daje predsednik vlade, ko neposredno blati poslance Alde, pokojnega predsednika Alde in predsednike vlad iz vrst Alde v Evropi (...), tega v SAB ne moremo več nemo opazovati," je Pavlič nanizal očitke na račun SMC.

Kot je dodal, je bil četrtkov izpad in napad predsednika vlade kaplja čez rob. "Takega načina vladanja in odzivanja smo od Janše navajeni," vendar se stvari stopnjujejo, za to nista kriva samo stranka SDS ali predsednik vlade, ampak tudi koalicijski SMC in NSi ter vsi podporniki koalicije v DZ, je poudaril.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je danes na Twitterju sicer glede Janševih tvitov zapisal, da "določenih izjav enostavno ne razumem, zanje ne vidim potrebe, jih ne podpiram in se mi zdijo škodljive za ugled naše države".

Vendar pa v SAB ocenjujejo, da bi moral Počivalšek najmanj pozvati Janšo, da se za zapisano opraviči. "Pričakujemo, da se ali od tega distancirajo in opravičijo ali izstopijo iz vlade," je dejal Pavlič.

"Dejansko mi je zelo nerodno, da imam predsednika vlade SDS, ki je uničil mednarodni ugled Slovenije, ki se je gradil 30 let. In če po tem dogodku NSi, SMC, Jelinčič, poslanci stranke DeSUS, predsednik Pahor ne vidijo, da je vrag odnesel šalo, da imamo za predsednika vlade nekoga, ki misli, da je predsednik vlade, države, SDS in NSi, potem jim ni več pomoči in so obsojeni na propad," je bil medtem v izjavi za medije oster Brane Golubović iz LMŠ.

Kot je nadaljeval, ostro protestira, ker se predsednik države ob tem ne oglasi. "Njegova moralna dolžnost – tudi če ni moralna avtoriteta ali ne želi biti – je, da se ob takih primerih, ko naš predsednik vlade žali predsednika vlade ene od evropskih držav in evropske poslance, oglasi," je prepričan Golubović.

Obenem je kritiziral "poslance, ki si želijo dokončati mandat za vsako ceno, ne glede na to, ali bo potem ostalo samo še pogorišče". Posebej NSi je očital izgovarjanje v slogu "mi s tem nimamo nič" in spomnil, da so tudi ministri NSi kolektivni organ vlade in so enako krivi za vsak Janšev tvit.

Kot je napovedal, se bodo v opoziciji štirih pogovorili in videli, "kako to ugrabljeno državo znova rešiti in jo vpeti v demokratične procese".

Matjaž Han iz SD, ki sicer deli Golubovićevo ogorčenje, je medtem ocenil, da o vložitvi nezaupnice ali ustavne obtožbe zaradi tvitanja in podobnih "bedarij" ne razmišljajo. "To si posameznik zasluži zaradi drugih zadev. Tviti pa so zgolj odraz posameznika in tega, da ima težave," je dejal.

"Žal mi je, da se moramo danes vsa politika in država in vsa Evropa odzivati na zadeve, na tvite predsednika vlade, ki v bistvu škodujejo naši državi. To sodi v rubriko 'saj ni res, pa je' (...) To je zame nesprejemljivo, teh vrednot, poniževanja in cinizma ne podpiram in jih obsojam," je premierjevo četrtkovo in siceršnje čivkanje pokomentiral Han.

Kot je ocenil prvak Levice Luka Mesec, je Janša v četrtek s svojimi tviti na račun evropskih poslancev "potrdil sume, ki so jih imeli glede njegovega načina vladanja, mendranja pravne države in rušenja svobodnega medijskega prostora ter odprte družbe".

"Po včerajšnjem fiasku lahko zaključimo, da je slovenskega predsedovanja konec (...) To je znova vsej Sloveniji pokazalo, kdo je ta človek, kako se ne zna obnašati, kaj počne z ugledom te države v tujini," je nadaljeval in dodal, da bi se zdaj končno morale odpreti oči tudi koalicijskim partnerjem. "Edini način, da se rešimo, je, da ga nehajo podpirati, da izstopijo iz koalicije in da gremo na predčasne volitve," je dejal.