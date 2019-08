Slovenija dobila 36 novih policistov nadzornikov meje

Vlada predlaga vpoklic pomožnih policistov za opravljanje nalog policije do konca leta. Kot je razvidno iz gradiva, to želi zaradi zavarovanja meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov.

Prva dama policije Tatjana Bobnar je novim policistom nadzornikom državne meje čestitala za uspešen zaključek izobraževanja in začetek nove poklicne poti v slovenski policiji:"Mogoče se še niti ne zavedate v celoti pomembnosti tega trenutka, ko vstopate v našo modro družino. Mi je pa v veliko zadovoljstvo, da vas lahko z današnjim dnem naslovim s sodelavcem in s sodelavko. Dandanes biti policist ni preprosto."

"Poleg tega pa mora za uspešno delo imeti tudi "tisto nekaj", tj. občutek za sočloveka in za razmere, v katerih živi, občutek za pravičnost in veliko željo pomagati ljudem. To je osnovno vodilo dobrih policistov, to mora biti vodilo vseh nas," je zaključila Bobnarjeva in novincem uspešno in varno delo.