Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zaprisegla novoizvoljena ustavna sodnika Nina Betetto in Primož Gorkič

Ljubljana, 25. 09. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
44

Poslanci so z 52 glasovi za in 31 proti za ustavna sodnika na predlog predsednice republike Nataše Pirc Musar izvolili Nino Betetto in Primoža Gorkiča, ki sta že zaprisegla pred DZ. Novoizvoljena ustavna sodnika bosta na Ustavnem sodišču nadomestila sodnika Špelco Mežnar in Marka Šorlija, ki se jima mandat izteče 30. oktobra oz. 19. novembra.

Predsednica republike je kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za ustavna sodnika v DZ poslala v začetku septembra. Ustavni sodnici Mežnar se mandat izteče s 30. oktobrom, ustavnemu sodniku Šorliju pa z 19. novembrom.

Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti ustavnih sodnikov je predsednica objavila 25. aprila, na poziv so v uradu v roku prijeli 12 prijav.

Kot je na seji DZ dejal generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič, je Nataša Pirc Musar pri izbiri kandidatov in v pogovorih s poslanskimi skupinami upoštevala pravna področja, ki jih odhajajoča sodnika pokrivata, to sta civilno in kazensko pravo, ter razmerje med številom sodnic in sodnikov na Ustavnem sodišču. Novoizvoljena ustavna sodnika po oceni predsednice republike izpolnjujeta merila visoke strokovne usposobljenosti in osebne integritete.

Ustavno sodišče-1
Ustavno sodišče-1 FOTO: Miro Majcen

Nova ustavna sodnica Nina Betetto je kariero zgradila v sodnih dvoranah. Danes vrhovna sodnica civilnega oddelka je bila več let tudi podpredsednica vrhovnega sodišča. Deluje v civilnem oddelku vrhovnega sodišča. Je uveljavljena strokovnjakinja na področju alternativnega reševanja sporov, poznana pa je tudi kot zagovornica povečanja učinkovitosti sodnih postopkov.

Novi ustavni sodnik Primož Gorkič je vrhovni sodnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in izredni profesor za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti. Doktor prava se je raziskovalno ukvarjal zlasti z dokaznim pravom kazenskega postopka in varstvom zasebnosti.

Glasovanje je bilo tajno, so pa podporo kandidatoma, ki sta v ponedeljek dobila zeleno luč mandatno-volilne komisije DZ, že pred glasovanjem napovedali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici.

Kandidatoma pa so nasprotovali v SDS. Kot je danes v obrazložitvi stališča poslanske skupine dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert, je Ustavno sodišče v krizi zaupanja, ki se bo z novima ustavnima sodnikoma po njenem mnenju le še poglobila. Novoizvoljenima ustavnima sodnikoma je namreč med drugim očitala sodelovanje v postopkih, v katerih so bile kršene človekove pravice. Predsednici Pirc Musar je očitala težnje k popolnemu enoumju, saj da Ustavno sodišče "ostaja očiščeno različnih mnenj", koaliciji pa podporo pri tem.

sodnika ustavno sodišče zaprisega
Naslednji članek

'Bolniška odsotnost je postala akuten problem slovenskega gospodarstva'

Naslednji članek

Slovenija avgusta dosegla rekordno število obiskov in prenočitev

SORODNI ČLANKI

Predsednica za nova ustavna sodnika predlaga Nino Betetto in Primoža Gorkiča

Ustavno sodišče: Deložacija in prodaja stanovanja prestroga

Med kandidati za ustavnega sodnika tudi Franci Matoz?

Določbe o volitvah predstavnika samostojnih poklicev v DS neustavne

Poslanci ustavili postopek spreminjanja delovanja ustavnega sodišča

KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roten
25. 09. 2025 12.53
Pravica in resnica na sodiščih utopija
ODGOVORI
0 0
suleol
25. 09. 2025 12.48
ja ezu zih ne pasejo, jih bo zamenjal po volitvah
ODGOVORI
0 0
wsharky
25. 09. 2025 12.48
+1
ej kletni troli, a je prišel pingo sok in snegec?
ODGOVORI
2 1
2mt8
25. 09. 2025 12.44
+1
Toliko komunističnega sentimenta kot ga tu premore narod in politika, ga ne premore nobena druga država nekdanjega vzhodnega bloka.
ODGOVORI
2 1
suleol
25. 09. 2025 12.43
+1
no pa ni nobenega na ić, boste veseli? al
ODGOVORI
1 0
Cogo
25. 09. 2025 12.42
+1
vse že imajo… vse nam bodo pobrali… narod pa ploska. kot leta 1945
ODGOVORI
2 1
Groucho Marx
25. 09. 2025 12.38
+2
Ali bo Špelca še zmeraj fušala in ta isti fuš, ki ga počne sama, očitala drugim?
ODGOVORI
2 0
2mt8
25. 09. 2025 12.37
+2
Koliko gremo stavit, da bodo aprila potrjeni še ostali trije levi ustavni sodniki? Zato mora Golob zdržati do konca, kaj ste pa mislili
ODGOVORI
3 1
dron
25. 09. 2025 12.33
-1
Če bi bili ustavni sodniki tako levi, bi vodja sekte dokazani kriminalec danes klavir špilal v čuzi.....
ODGOVORI
3 4
Rabbit
25. 09. 2025 12.39
+3
Sedaj so skoraj vsi LEVI, proti Janši pa nimajo NIČ čene bi ga že spravl s poti, ane dron?
ODGOVORI
4 1
suleol
25. 09. 2025 12.46
+0
niso ga mogli ker mu je palcek svetoval kako zavleci zavleci in nato zastara ze videno
ODGOVORI
1 1
2mt8
25. 09. 2025 12.33
+1
Še Titove portrete naj obesijo nazaj po pisarnah. Naj jim ne bo nerodno.
ODGOVORI
3 2
Castrum
25. 09. 2025 12.33
+1
Koliko let demokracije in pluralizma je potrebno, da postane država res demokratična? Da so organi objektivni ne pa politični? Vsak človek ima svoje nazore, to je dejstvo in seveda s tem je vse v redu. Problem nastane ko osebno prepričanje (politično?) odločilno vpliva na odločitev, ki je lahko zelo krivična.
ODGOVORI
2 1
4krogci
25. 09. 2025 12.38
+1
V prvi vrsti rabi iz politike pstrant vse cez noc prebarvane za potrebe nove politicne moci
ODGOVORI
1 0
patogen
25. 09. 2025 12.28
+3
Nataša je lepo povedala včeraj na Poćišćeni RTV, da bo z imenovanjem ukinila pluralizem znotraj Ustavnega sodišča. In nasprotovanje mnenj. Uvajanje enopartijskega enoumja je vse bolj očitno.
ODGOVORI
4 1
2mt8
25. 09. 2025 12.28
+2
Dobra stara Socialistična Republika Slovenija, pravijo lewaci in odpirajo šampanjce.
ODGOVORI
3 1
RevenKapitalist
25. 09. 2025 12.26
+1
Spreminjal bodo zakone sebi v prid in v prid tujcem ki pa se jim bo nekega dne to zabil nazaj v obraz ta isti zakoni v njihovo skodo. Zakoni narave. Ce delas slabo dobis nazaj slabo ce delas dobro do bis nazaj dobro in ce delate proti drzavi in narodu vas bo narod nabrcal tja kamor spada slej ko prej.
ODGOVORI
2 1
2mt8
25. 09. 2025 12.22
+4
Betteto je bila pomočnica Branka Masleše. Kaj vse lewaci izglasujejo 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 2
pojtrarara
25. 09. 2025 12.21
-6
seveda sdsovci naspritujejo, ker nimajo svojih strankarskih pristasev tam z opranimi mozgani, ampak neodvisne sodnike
ODGOVORI
2 8
2mt8
25. 09. 2025 12.25
+4
Levo je zate neodvisno. Tudi Janković je neodvisen.
ODGOVORI
5 1
4krogci
25. 09. 2025 12.38
A jj je kao neodvisn??
ODGOVORI
0 0
Rabbit
25. 09. 2025 12.41
Neodvisne???
ODGOVORI
0 0
wsharky
25. 09. 2025 12.20
-3
aja ker niso po sds-ovih so pa problematični ajajajaj ti zdraharji iz sds
ODGOVORI
2 5
2mt8
25. 09. 2025 12.18
+10
Tako kot se je napovedalo že pred meseci. Levi ustavni sodniki po navodilu iz Murgel. Predlagala predsednica, izglasovali pa lewaci.
ODGOVORI
12 2
Bozjidar
25. 09. 2025 12.20
-6
Pravilno,vse bolje kot privrzenci Sds sekte
ODGOVORI
1 7
2mt8
25. 09. 2025 12.21
+3
Samo da je komunizem in tekovine revolucije, kajne...
ODGOVORI
3 0
Pikopiko
25. 09. 2025 12.10
+10
Kako je rekla Jasna Murgel Menjamo ustavne sodnike in smo zmagali. Tako, dobili smo popolno levičarsko enoumje na ustavnem sodišču. Poden od podna.
ODGOVORI
13 3
Bozjidar
25. 09. 2025 12.21
-4
A je kaj drugace ,ko so desni na oblasti,vsak svoje
ODGOVORI
0 4
JApajaDAja
25. 09. 2025 12.24
+1
včasih se je dobro delati neumnega zaradi dobrih razlogov.....
ODGOVORI
1 0
Rabbit
25. 09. 2025 12.43
To je za pet let mojster. Tako levo pa še ni bilo!!!!
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
25. 09. 2025 12.08
-12
Sam zaupam samo v ustavne sodnike,ki so "vrnili" sojenje Janši na nižja sodišča in mu tako omogočili zastaranja njegove korupcije.
ODGOVORI
3 15
biggbrader
25. 09. 2025 12.12
+8
Meni se pa najbolj dopadejo Jankovićeve sodnice.
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256