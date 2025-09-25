Zaprisegla novoizvoljena ustavna sodnika Nina Betetto in Primož Gorkič

Predsednica republike je kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za ustavna sodnika v DZ poslala v začetku septembra. Ustavni sodnici Mežnar se mandat izteče s 30. oktobrom, ustavnemu sodniku Šorliju pa z 19. novembrom.

Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti ustavnih sodnikov je predsednica objavila 25. aprila, na poziv so v uradu v roku prijeli 12 prijav.

Kot je na seji DZ dejal generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič, je Nataša Pirc Musar pri izbiri kandidatov in v pogovorih s poslanskimi skupinami upoštevala pravna področja, ki jih odhajajoča sodnika pokrivata, to sta civilno in kazensko pravo, ter razmerje med številom sodnic in sodnikov na Ustavnem sodišču. Novoizvoljena ustavna sodnika po oceni predsednice republike izpolnjujeta merila visoke strokovne usposobljenosti in osebne integritete.