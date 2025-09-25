Zaprisegla novoizvoljena ustavna sodnika Nina Betetto in Primož Gorkič

Predsednica republike je kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Betetto in Primoža Gorkiča za ustavna sodnika v DZ poslala v začetku septembra. Ustavni sodnici Mežnar se mandat izteče s 30. oktobrom, ustavnemu sodniku Šorliju pa z 19. novembrom.
Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti ustavnih sodnikov je predsednica objavila 25. aprila, na poziv so v uradu v roku prijeli 12 prijav.
Kot je na seji DZ dejal generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič, je Nataša Pirc Musar pri izbiri kandidatov in v pogovorih s poslanskimi skupinami upoštevala pravna področja, ki jih odhajajoča sodnika pokrivata, to sta civilno in kazensko pravo, ter razmerje med številom sodnic in sodnikov na Ustavnem sodišču. Novoizvoljena ustavna sodnika po oceni predsednice republike izpolnjujeta merila visoke strokovne usposobljenosti in osebne integritete.
Nova ustavna sodnica Nina Betetto je kariero zgradila v sodnih dvoranah. Danes vrhovna sodnica civilnega oddelka je bila več let tudi podpredsednica vrhovnega sodišča. Deluje v civilnem oddelku vrhovnega sodišča. Je uveljavljena strokovnjakinja na področju alternativnega reševanja sporov, poznana pa je tudi kot zagovornica povečanja učinkovitosti sodnih postopkov.
Novi ustavni sodnik Primož Gorkič je vrhovni sodnik na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča in izredni profesor za kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti. Doktor prava se je raziskovalno ukvarjal zlasti z dokaznim pravom kazenskega postopka in varstvom zasebnosti.
Glasovanje je bilo tajno, so pa podporo kandidatoma, ki sta v ponedeljek dobila zeleno luč mandatno-volilne komisije DZ, že pred glasovanjem napovedali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici.
Kandidatoma pa so nasprotovali v SDS. Kot je danes v obrazložitvi stališča poslanske skupine dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert, je Ustavno sodišče v krizi zaupanja, ki se bo z novima ustavnima sodnikoma po njenem mnenju le še poglobila. Novoizvoljenima ustavnima sodnikoma je namreč med drugim očitala sodelovanje v postopkih, v katerih so bile kršene človekove pravice. Predsednici Pirc Musar je očitala težnje k popolnemu enoumju, saj da Ustavno sodišče "ostaja očiščeno različnih mnenj", koaliciji pa podporo pri tem.
