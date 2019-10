Zaprli bodo 140 poštnih poslovalnic

Upor in ogorčenje tudi v predmestju Ljubljane, v Podutiku. Že lani so zbrali 600 podpisov, zaprtje pošte so prestavili za leto in pol. S 1.10. so jo zaprli, čeprav tukaj živi pretežno starejša populacija, za katere je pošta ključnega pomena.

Na pošti odgovarjajo, da se je v zadnjih 10-ih letih obseg prometa prepolovil, univerzalna poštna storitev je padla že za 58 %. Položnic plačujemo le še tretjino tega kar smo pred 10 leti.

Do leta 2024 bodo zaprli skupno 140 poštnih poslovalnic. Na koncu jih bo ostalo 409. Polovica jih bo pogodbenih, ko bo nekdo drug za pošto opravljal poštne storitve. Vso zapiranje pošt poteka v soglasju z Agencijo za telekomunikacije, ki soglasje mora izdati, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Osnovi zakonski pogoj je, da mora pri zapiranju ali preoblikovanju vsake posamezne pošte, 95 % prebivalstva še vedno imeti dostop do pošte v razdalji 4,5 km zračne linije. Pošta je zdaj pri številki 95,8 %.