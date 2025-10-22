Svetli način
Slovenija

Zaprli dolenjsko avtocesto med izvozom in uvozom Novo mesto zahod

Novo mesto, 22. 10. 2025 07.32 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
0

Dolenjska avtocesta je zaprta med izvozom in uvozom priključka Novo mesto zahod proti Obrežju, promet je preusmerjen preko priključka. Nastal je zastoj, poroča prometnoinfomacijski center.

Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Lesce in počivališčem Radovljica proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenjski. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred predorom Kastelec proti Kopru.

Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom in na obvoznicah. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od priključka Grosuplje vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca mimo Vrhnike proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani.

Dolenjska avtocesta (fotografija je simbolična)
Dolenjska avtocesta (fotografija je simbolična) FOTO: Bobo
jutro konica promet novo mesto zaprtje avtocesta
24ur.com
