Zaprt predor pod Ljubljanskim gradom

Predor pod Ljubljanskim gradom bo od danes od 5. ure do petka, 12. avgusta, do 24. ure, zaprt za ves promet.

V predoru namreč izvajajo vzdrževalna dela. Obvozi so urejeni in označeni, avtobusi LPP bodo vozili prek Roške ceste in ustavljali na vseh postajališčih na obvozni trasi, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.