Zaprta cesta med Blagovico in Vranskim, pa tudi med Nanosom in Vipavo

Danes na posameznih prometno zelo obremenjenih odsekih avtocest pričakujejo zastoje zaradi del, med drugim bo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico zaprt vozni pas v obe smeri do popoldanskih ur. Na ljubljanski obvoznici bo na razcepu Kozarje promet oviran tako iz smeri Viča kot tudi iz smeri Brda proti Primorski, predvidoma med 7. in 21. uro.

Kaj pa na štajerski avtocesti?

Tudi tam bo več zapor. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo cesta zaprta do 15. ure in vsako noč med tednom med 21. in 6. uro. Zaprta sta tudi uvoza Trojane, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Zapore so predvidene do 29. 10. 2018.

Do 21. ure bo zaprt vozni pas med Blagovico in Krtino proti Ljubljani. Zaprta sta tudi priključek in počivališče Lukovica proti Ljubljani. Dela pa potekajo tudi med Dramljami in Framom proti Mariboru.

Zaprta tudi vipavska hitra cesta

Zaprta pa je tudi vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici, obvoz je po regionalni cesti Razdrto–Vipava, za tranzitni promet proti Italiji pa preko Fernetičev. Zaprt je tudi izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Novi Gorici.