Zaprta gorenjska avtocesta proti Jesenicam: nihče naj sam ne obrača

Kot so so sporočili s PU Kranj, je zaradi prometne nesreče pri viaduktu Tržiška Bistrica zaprta gorenjska avtocesta proti Jesenicam.

Udeležena kombi in osebni avtomobil

Po prvih podatkih sta v nesreči udeleženi dve vozili, kombi in osebni avtomobil, ki je prevrnjen na bok. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan. Na kraju poteka ogled. Cesta do odstranitve posledic nesreče ostaja zaprta.

Kot so sporočili policisti, naj tovorni promet ostane na odstavnem pasu avtoceste.Osebna vozila naj uporabijo izvoz Strahinj in obvozne ceste. V Strahinju bo postavljena tudi zapora avtoceste. Voznikom, ki so ostali med priključkom Strahinj in krajem nesreče, bo predvidoma omogočena vožnja mimo kraja nesreče. Nihče naj sam ne obrača, še dodajajo.

Gost promet po državi

Na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in razcepom Kozarje proti Primorski zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj do priključka Rudnik. Zaprta je glavna cesta Nova Gorica - Tolmin na odseku Solkan - Plave pri odcepu za Zagoro. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Gneča in zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, poroča Prometno-informacijski center Slovenije.