Zaprta intervencijska pot: 'Prostor pred gasilskim domom ni parkirišče'

"Kljub vsem prijaznim opozorilom, preventivi in ozaveščanju, vedno znova ostanemo brez besed," so ob tem na družbenem omrežju Facebook ob pripeti fotografiji zapisali nejevoljni gasilci.

A današnji 'prigoda' sploh ni nobena posebnost, povedo gasilci. "To se nam skorajda dogaja kar že na tedenski ravni, bi lahko rekli. Težava je tudi v tem, da mimo gasilskega doma poteka dovozna pot do stanovanjskih hiš, prostor pred gasilskim domom in tudi intervencijska pot pa je tako pogosto kar priročno parkirišče," je kritičen Metikoš.

'Med intervencijo šteje vsaka sekunda'

"A to za sabo potegne tudi dejstvo, da vsak takšen 'pripetljaj' pomeni nepotrebno izgubo dragocenega časa. Med intervencijo namreč šteje vsaka sekunda in če ne moremo izvoziti, ker smo zaparkirani, moramo najprej odstraniti oviro. Odstranitev vozila pa si lahko predstavljate, kako poteka in da nekaj časa traja," pravi predsednik PGD Zgornja Polskava. "Poleg tega pa to lahko pomeni tudi, da bo na vozilu nastala škoda," dodaja.

"Ko dobimo poziv, je včasih že sama vožnja do gasilskega doma zalogaj. Hitimo, da bi res čimprej prišli na pomoč. In res je škoda, da se potem ukvarjamo s takšnimi rečmi. Sploh si ne želim predstavljati, da bi bili danes v tem času poklicani na intervencijo, kjer bi bilo ogroženo življenje, mi pa bi se morali najprej, še preden bi izvozili, ukvarjati s takšno oviro," je jasen.

Metikoš za konec zato še enkrat poziva: "Intervencijska pot naj bo vedno prosta."