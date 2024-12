Zaprta je avtocesta med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru

Na gorenjski avtocesti je oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, vozila so na odstavnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda 15-20 minut.

Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Proti Ljubljani so že zastoji iz smeri Kočevja, Primorske, Štajerske in Dolenjske.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani.