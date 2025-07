Dolenjska avtocesta zaprta v obe smeri: zastoji dolgi več kot 20 kilometrov

Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med Bičem in Trebnjem v obe smeri. Nastali so daljši zastoji. Za osebna vozila je obvoz proti Ljubljani možen med priključkoma Trebnje vzhod in Bič, proti Novemu mestu pa med priključkoma Ivančna Gorica in Trebnje zahod. Zastoj je tudi pred izvozom Ivančna Gorica proti Novemu mestu ter na regionalni cesti Trebnje - Medvedjek - Ivančna Gorica, poroča Prometno informacijski center.