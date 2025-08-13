Padec motorista na primorski avtocesti ohromil promet

"Reševalni pas, ki so ga vzorno naredili vozniki, je namenjen vožnji intervencijskih vozil in ne nekaterim motoristom, ki želijo obvoziti daljši zastoj," še opozarja prometnoinformacijski center.

Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 500 metrov.

Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na cesti Lesce - Bled, Logatec - Vrhnika in v Ljubljani na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri.