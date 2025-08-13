Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Padec motorista na primorski avtocesti ohromil promet

Koper, Ljubljana, 13. 08. 2025 16.06 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L. , STA
Komentarji
20

Na primorski avtocesti je oviran promet pred priključkom Unec proti Kopru. Ponovno sta odprta prehitevalni in vozni pas, ostaja daljši zastoj. Za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti Logatec - Unec. Po podatkih Darsa je prometna nesreča nastala zaradi padca motorista.

"Reševalni pas, ki so ga vzorno naredili vozniki, je namenjen vožnji intervencijskih vozil in ne nekaterim motoristom, ki želijo obvoziti daljši zastoj," še opozarja prometnoinformacijski center.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zastoji drugod

Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 500 metrov.

Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na cesti Lesce - Bled, Logatec - Vrhnika in v Ljubljani na Celovški cesti pri Šentvidu v obe smeri.

Preberi še Zaradi obsežnih del pri Šentvidu na del ljubljanske obvoznice tudi brez vinjete
avtocesta prometna nesreča zastoj Primorska avtocesta Koper
Naslednji članek

Sanacija po iztirjenju vagonov v Borovnici bo trajala do jeseni

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BEEF-TECH
13. 08. 2025 17.06
Pa menda ne zahtevate, da nekdo s čelado in kombinezonom tri ure stoji na soncu, samo zato, ker morate vi božčki v klimatiziranih avtomobilih. Vsaj do prvega izvoza bi moralo biti dovoljeno//samoumevno.
ODGOVORI
0 0
roberto1234
13. 08. 2025 16.59
+1
prvi ste ko nesejo motoristi mimo zastoja?Kaj vam pa je ?Ali veste kako je vroče na motorju?Mislim da kdo je to napisal naj se obleče v obleko in gre sedeti na motor
ODGOVORI
1 0
G. Papež
13. 08. 2025 16.56
+0
Policija - naučite motoriste reda, ker se izživljajo po naših cestah in vse ogrožajo.
ODGOVORI
2 2
ztrm
13. 08. 2025 16.55
+2
Prometni kaos. Prav Vam je. Domov bit in tiho biti. Da. Predraga Hrvaška. 200€ nočitev v apartmaju brez hrane, 60€ kalamari, 30€ pica, 4€ sladoled, 6€ pivo in 25€ cestnine na eno stran....NE HVALA!!! Na hrvačko pridem, ko bodo jedilniki v Slovenščini Hrvatje imajo enak problem kot mi. Desetletja so bili pozicionirani kot ugodna destinacija za družinske počitnice, po vojni pa kot država - žrtev (kljub situaciji, ki jo tuđman zakuhal v BiH). Potem so v desetih letih nasuli v kampe hiške, ušmekali par hotelov, zgradili še nekaj novih in v par letih nabili cene do nezavesti. In kao fensi destinacija. Ne bo šlo. Hrvati imajo krasno obalo in žal veliko neprijaznih/nestrpnih ljudi. Resnično je cena napram storitvi previsoka, tako visoka, da si je Hrvati sami ne morejo privoščiti. Če greš na dopust z družino v hotel za 2 tedna, je ceneje leteti v Azijo, na Kubo itd. To je moja izkušnja. Nemci in Italiani pa so odkrili Albanijo. Da.
ODGOVORI
2 0
čebelinko
13. 08. 2025 16.50
+4
Saj drži, da velikokrat voznik avtomobila spregleda motorista. Ampak velikokrat pa tako grdo vozijo, da ni čudno, da je toliko padcev. Če greš po sredini, ko je stoječa kolona se razume, če pa voziš slalom med vozili, ko se vozijo 100+ po AC, si pa butl svetovni. Pa prehitevanje po nepreglednih ovinkih, ker malo bolj potegne kot avto in razne podobne bedarije. Krivi so vam pa vedno vse drugi.
ODGOVORI
5 1
neodvisen
13. 08. 2025 16.48
A tu ste večina iz Šiške ?
ODGOVORI
0 0
ata_jez
13. 08. 2025 16.42
+4
In kako si predstavlja ta pametni možakar? Da motoristi v tem soncu sedijo na motorju? V zaščitni obleki in s čelado? 🤪
ODGOVORI
6 2
Kometikjami
13. 08. 2025 16.47
++++±++++
ODGOVORI
0 0
ztrm
13. 08. 2025 16.31
-1
Ni mi jasno...tečni ste Slovenci s tile dopusti. Nimate denar. V blok in tišina. Pika. Oseba Slobenec ne dvigne 37 mio. Bolano. V blok in tiho biti. To ke realnost betona Ljubljane. Da. Da. Šiška
ODGOVORI
3 4
cilinderr
13. 08. 2025 16.30
+1
100 let sem se v zastojih z motorjem vozil lepo pocasi mimo kolon in izkoristil edino dobro prednost motorja in tut sedaj me živ bok pri tej vrocini ne ustavi ne ustavi ,
ODGOVORI
6 5
ztrm
13. 08. 2025 16.27
+3
Rine na morje. Tukaj grem vplačat Fernetti Superenalotto. Po 17 uri. Rine pa rine. Ko vplačam se vrnem v šiška beton. Da..vsi nismo Iza Logar. Bi pa radi bili. Seveda !!! Kako so nagneteni na sliki. Me spominja na sardele. Do Zadra sem potreboval 9 ur. Približno toliko, kot do Zanzibarja ali Kube, kjer so plaže, hrana in glasba neprimerjivo boljše in cenejše. Kaj šele ženske, ki so v primerjavi s Dalmatinkami pravi biseri. Če ne bi bilo Hrvatov, bi bil Jadran solidna turistična destinacija, tako pa ... žal. Hrvaška je seveda cenejša od Monaka — tam ti koktejl prinese nasmejana natakarica v dragih petkah, tukaj pa ga prinese stric v japonkah, ki še vedno prebavlja včerajšnje lignje. V Monaku ti barko privežejo na bleščečo vrv, na Hrvaškem pa na staro verigo, ki jo je dedek našel za hišo, in ti zaračunajo, kot da si parkiral helikopter. Na Azurni obali te zbudi nežno šumenje valov, tukaj pa zvok motorja brez izpušnega lonca ob treh zjutraj, ker ‘se more malo’. Ampak hej, pogled na smeti za hotelom je brezplačen, parkirišče pa plačaš samo z živci, ko ti ga zaparkira ‘lokalni šef’ s puntom iz leta 1997. Dobrodošli na dopust – skoraj kot v Monaku, le z več plastike v morju in manj nasmeški v restavraciji.
ODGOVORI
6 3
odkrito in resnično
13. 08. 2025 17.01
+1
Kaj si pa ti želel povedati? Daj že končno enkrat preberi za sabo, kaj napišeš, preden oddaš komentar! Nihče te ne razume.
ODGOVORI
1 0
bandit1
13. 08. 2025 16.26
+5
Padec motorista in vse zaprto, a ni nikogar ki bi ta motor odstranil in pobral motorista narisal v 5 minutah in naprej. Gospodarsko škodo povzročate, pa se vpišite v poli akademijo v Tacen.
ODGOVORI
6 1
NiGenocid
13. 08. 2025 16.26
+2
itak :)))))))))))))
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
13. 08. 2025 16.22
+4
Da boste na tekočem.Alenka trenutno ne sedi v fotelju ministrstva za gužvo in katastrofe ,ampak je na zasluženih poletnih počitnicah v tujini.
ODGOVORI
6 2
ztrm
13. 08. 2025 16.20
-6
Zopet. Zopet. Rine v Cacao in rine. Ne moreš da verjameš. Da.....Prijetno podnebje. Zopet polne ceste. Groza. Evo jih. Dopustniki. Vsako leto isto. Hehe. Adijo sklopka. Vse bodo pokvarili. Slovenec bo šel v Cacao in Hrvatom pa če jim ta zaračuna zrak, ki ga ta diha. Pa če stoji v koloni 8 ur. Bravo Hrvati. Naslednje 3 mesece nikamor. Lepo v blok. Imam mir. Ostane mi plača in celoten regres. Vi pa uživajte na 45 stopinj. Sklopka nova 500 eur. Hehe. Domov biti in tiho biti. Vsi nismo Iza Logar. Bi pa radi bili. Šiška. Košarkaš lahko gre na Krk. On ima. Celo deželo zeznil. 2 mio eur za avto. Celo deželo.
ODGOVORI
2 8
odkrito in resnično
13. 08. 2025 17.02
Kaj si pa ti želel povedati? Daj že končno enkrat preberi za sabo, kaj napišeš, preden oddaš svoj komentar! Nihče te ne razume.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
13. 08. 2025 16.17
-2
z dulcolaxom se vse odpre.....
ODGOVORI
0 2
Lujzek Biber
13. 08. 2025 16.16
+4
Zadnjič ste pa hvalili motorista, ki je naredil isto kot te danes. Sami ne veste ali vas lulat ali kakat.
ODGOVORI
5 1
ata_jez
13. 08. 2025 16.43
Po večini bolj bruhat ... vsaj tko zgleda ...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089