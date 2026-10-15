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Slovenija

Prometna nesreča zaprla štajersko avtocesto pri Šentjakobu

Ljubljana , 15. 10. 2026 21.18 pred eno minuto 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Nesreča pri Šentjakobu

Štajerska avtocesta je bila v večernih urah zaradi prometne nesreče zaprta med izvozom in uvozom Šentjakob proti Mariboru, nastal je zastoj. V nesreči so bila udeležena tri vozila, po prvih informacijah nihče ni telesno poškodovan.

Obvoz je bil možen preko priključka Šentjakob, poroča Prometno-informacijski center. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, se je nekaj čez 20. uro, na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami zgodila prometna nesreča, v kateri so bila po do sedaj znanih podatkih udeležena tri vozila. Po prvih informacijah v nesreči nihče od udeležencev ni bil telesno poškodovan. 

Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče in ugotavljajo vse okoliščine ter vzrok njenega nastanka. Glede na ugotovitve bodo izvedli ustrezen postopek.

Zaradi prometne nesreče je bila štajerska avtocesta na omenjenem odseku v smeri Trojan zaprta. 

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KOMENTARJI4

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Arguss
15. 10. 2026 21.58
odkar je nova vlada se premika hitreje.
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0 0
JackRussell
15. 10. 2026 21.53
Na žalost preveč ljudi brska po telefonu med vožnjo in 80% ljudi ne uporablja smernikov. Sem dnevno na pločniku in cesti in vidim preveč ljudi ki bezljajo brezglavo. Škoda da prihaja do vedno več nesreč zaradi malomarnosti.
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0 0
dark Cat
15. 10. 2026 21.52
Policaje vidis na AC samo takrat k je nesreca
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0 0
krENkmet
15. 10. 2026 21.28
Tile razni romuni,bolgari in tudi avstrijci - to ni za na cesto oz. avtocesto. Vsi spreminjajo smer brez uporabe smernikov,prehitevajo brez da bi gledali ali je kdo drug na sosednjem pasu,..katastrofa.
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