Prometna nesreča zaprla štajersko avtocesto pri Šentjakobu

Obvoz je bil možen preko priključka Šentjakob, poroča Prometno-informacijski center. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, se je nekaj čez 20. uro, na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami zgodila prometna nesreča, v kateri so bila po do sedaj znanih podatkih udeležena tri vozila. Po prvih informacijah v nesreči nihče od udeležencev ni bil telesno poškodovan.

Policisti opravljajo ogled kraja prometne nesreče in ugotavljajo vse okoliščine ter vzrok njenega nastanka. Glede na ugotovitve bodo izvedli ustrezen postopek.

Zaradi prometne nesreče je bila štajerska avtocesta na omenjenem odseku v smeri Trojan zaprta.