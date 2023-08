Zaprte in neprevozne ostajajo številne ceste

Po podatkih Prometno informacijskega centra so zaprte ceste Maribor–Dravograd, Dravograd–Slovenj Gradec, Ravne–Dravograd in Dravograd–Libeliče. Neprevozna je cesta od Mežice in od Šoštanja proti Črni na Koroškem. Zaprta ostaja tudi cesta Ljubno–Solčava.