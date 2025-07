Zaprtje Petrolovih servisov: protestni shod se obeta tudi v Solčavi

Petrol je v okviru ukrepov zaradi nezadovoljstva s sistemom regulacije cen naftnih derivatov v državi in njegovimi najnovejšimi spremembami med drugim začasno zaprl bencinske servise Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Ti bodo zaprti, dokler po Petrolovih navedbah vlada največjemu trgovcu z naftnimi derivati ne bo omogočila pogojev za vzdržno poslovanje.

Ukrep je razburil lokalno prebivalstvo, ki ima že tako omejen dostop do osnovnih dobrin in storitev, bencinski servisi oziroma Petrolova prodajna mesta pa so v manjših krajih velikokrat tudi prostor, kjer so vsaj nekatere glavne storitve, kot so pošta, trgovina in bankomat, združene na enem mestu.

V obmejnem Kostelu so ogorčeni in vztrajajo, da Petrol servis spet odpre. V sklopu ukrepov državljanske nepokorščine bodo občani v soboto dopoldne po napovedih nepretrgoma hodili čez enega od prehodov za pešce na državni cesti med Kočevjem in mejnim prehodom Petrina.

Dejanja državljanske nepokorščine napovedujejo tudi v krajevni skupnosti Črni Vrh nad Idrijo. Kakšno vrsto nepokorščine bodo izbrali, se bodo odločili danes – ob 15. uri so namreč imeli ob zaprtem Petrolovem prodajnem mestu zbor krajanov.