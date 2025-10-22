Veriga burgerjev Lars&Sven zapira svoja vrata

Zgodba podjetja z eksotičnim skandinavskim imenom se je začela prav v teh dneh pred natanko desetimi leti s prvo poslovalnico na Rudniku in bliskovito rastjo. "Vse skupaj smo imeli odprtih šest poslovalnic in v najboljših časih tudi 40 zaposlenih in več," pojasnjuje direktorica Lars&Svena Maja Novak.

A prišel je prvi udarec: koronska kriza in zaprtje javnega življenja in nato drugi: nova realnost po epidemiji. "Kupna moč je padla, stroški surovin so se povišali, tudi stroški plač so šli navzgor in vse stvari so nas obremenjevale vsako leto bolj," poslovanje v preteklih letih opisuje Novakova. Višji stroški financiranja, dražji odvoz odpadkov, višji stroški energentov, surovin, dražje najemnine, storitve (dostavljalec Wolt naj bi si poračunal že četrtino provizije), vzdrževanje, varovanje, oglaševanje in tako naprej.

Namesto pomoči pa je dodatne obremenitve prispevala še država, na koncu še božičnica. Kar je bila zadnja slamica, ki je kameli zlomila hrbet. "To je še eden od ukrepov, ki nas podjetnike iznenada zadane in ne čutimo več enega stabilnega okolja, mi pa lahko delamo samo v stabilnem okolju," opozarja Novakova.