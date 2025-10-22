Veriga burgerjev Lars&Sven zapira svoja vrata

Zgodba podjetja z eksotičnim skandinavskim imenom se je začela prav v teh dneh pred natanko desetimi leti s prvo poslovalnico na Rudniku in bliskovito rastjo. "Vse skupaj smo imeli odprtih šest poslovalnic in v najboljših časih tudi 40 zaposlenih in več," pojasnjuje direktorica Lars&Svena Maja Novak.
A prišel je prvi udarec: koronska kriza in zaprtje javnega življenja in nato drugi: nova realnost po epidemiji. "Kupna moč je padla, stroški surovin so se povišali, tudi stroški plač so šli navzgor in vse stvari so nas obremenjevale vsako leto bolj," poslovanje v preteklih letih opisuje Novakova. Višji stroški financiranja, dražji odvoz odpadkov, višji stroški energentov, surovin, dražje najemnine, storitve (dostavljalec Wolt naj bi si poračunal že četrtino provizije), vzdrževanje, varovanje, oglaševanje in tako naprej.
Namesto pomoči pa je dodatne obremenitve prispevala še država, na koncu še božičnica. Kar je bila zadnja slamica, ki je kameli zlomila hrbet. "To je še eden od ukrepov, ki nas podjetnike iznenada zadane in ne čutimo več enega stabilnega okolja, mi pa lahko delamo samo v stabilnem okolju," opozarja Novakova.
Zaprtje verige odmeva tudi v politiki
Od svojih gostov so se poslovili z napisom na Facebooku, komentar s poudarkom "Če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja," je dobil več kot 800 všečkov. Zagrabila ga je tudi politika. "To se pod nami ne bi zgodilo," je tvitnil Janez Janša.
Skrb je izrazil tudi gospodarski minister. "Gre za zelo pomembno blagovno znamko, vseh ozadij, ali je samo zaradi obveznosti, pa ne bi vedel. Upam, da ni kaj drugega. Je imel Han v mislih prestop k Anžetu Logarju? "Ne, saj je bil prej pa pri Svobodi," morebitne politične razloge politično aktivnega ustanovitelja podjetja zavrača gospodarski minister. "To morate njega vprašati, vem pa, da je imel dobre hamburgerje," še pravi Han.
Manj o hrani, več o obremenitvah je imel za povedati šef Nove Slovenije Jernej Vrtovec: "To mi v NSi stalno opozarjamo vlado, da je preveč privila državo z davki. Rešitev je samo nova koalicija, v kateri bo NSi in bo razvojno usmerjena."
Pri Lars&Svenu medtem najbolj obžalujejo, da se bodo morali posloviti od zadnjih zaposlenih. Obenem se bojijo, da niso zadnji gostinci, ki zapirajo svoja vrata.
