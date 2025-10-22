Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Veriga burgerjev Lars&Sven zapira svoja vrata

Ljubljana, 22. 10. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
43

"Rekli so nam, če nimamo za božičnico, naj zapremo. Pa smo jih upoštevali." Tako so zaprtje svoje verige prodajaln s hamburgerji pospremili v podjetju Lars&amp;Sven. Težave so se sicer začele že v času epidemije koronavirusa, velik del krivde pa da nosi tudi država, ki gospodarstvo davčno in birokratsko ožema, pravijo. Bo zaradi prevelikih davčnih bremen svoja vrata zaprlo še kakšno podjetje? Gospodarski minister je ob novici izrazil zaskrbljenost, opozicije pa težave podjetnikov ne presenečajo.

Zgodba podjetja z eksotičnim skandinavskim imenom se je začela prav v teh dneh pred natanko desetimi leti s prvo poslovalnico na Rudniku in bliskovito rastjo. "Vse skupaj smo imeli odprtih šest poslovalnic in v najboljših časih tudi 40 zaposlenih in več," pojasnjuje direktorica Lars&Svena Maja Novak.

A prišel je prvi udarec: koronska kriza in zaprtje javnega življenja in nato drugi: nova realnost po epidemiji. "Kupna moč je padla, stroški surovin so se povišali, tudi stroški plač so šli navzgor in vse stvari so nas obremenjevale vsako leto bolj," poslovanje v preteklih letih opisuje Novakova. Višji stroški financiranja, dražji odvoz odpadkov, višji stroški energentov, surovin, dražje najemnine, storitve (dostavljalec Wolt naj bi si poračunal že četrtino provizije), vzdrževanje, varovanje, oglaševanje in tako naprej.

Namesto pomoči pa je dodatne obremenitve prispevala še država, na koncu še božičnica. Kar je bila zadnja slamica, ki je kameli zlomila hrbet. "To je še eden od ukrepov, ki nas podjetnike iznenada zadane in ne čutimo več enega stabilnega okolja, mi pa lahko delamo samo v stabilnem okolju," opozarja Novakova. 

Zaprtje verige odmeva tudi v politiki

Od svojih gostov so se poslovili z napisom na Facebooku, komentar s poudarkom "Če nimamo za božičnice, naj zapremo podjetja," je dobil več kot 800 všečkov. Zagrabila ga je tudi politika. "To se pod nami ne bi zgodilo," je tvitnil Janez Janša

Skrb je izrazil tudi gospodarski minister. "Gre za zelo pomembno blagovno znamko, vseh ozadij, ali je samo zaradi obveznosti, pa ne bi vedel. Upam, da ni kaj drugega. Je imel Han v mislih prestop k Anžetu Logarju? "Ne, saj je bil prej pa pri Svobodi," morebitne politične razloge politično aktivnega ustanovitelja podjetja zavrača gospodarski minister. "To morate njega vprašati, vem pa, da je imel dobre hamburgerje," še pravi Han.

Manj o hrani, več o obremenitvah je imel za povedati šef Nove Slovenije Jernej Vrtovec: "To mi v NSi stalno opozarjamo vlado, da je preveč privila državo z davki. Rešitev je samo nova koalicija, v kateri bo NSi in bo razvojno usmerjena."

Pri Lars&Svenu medtem najbolj obžalujejo, da se bodo morali posloviti od zadnjih zaposlenih. Obenem se bojijo, da niso zadnji gostinci, ki zapirajo svoja vrata.

Lars&Sven zaprtje podjetja burgerji visoki stroški gospodarstvo
Naslednji članek

Nepremičninski trg znova cveti: 'Trenutno se res vse prodaja'

Naslednji članek

Policija zavrača očitke o prekomernem nasilju ob pretepu v Ljubljani

KOMENTARJI (43)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Evropa_Evropejcem
22. 10. 2025 20.48
+1
žrtev golobje vlade. Pošljimo komunizem na smetišče zgodovine
ODGOVORI
1 0
iziizi
22. 10. 2025 20.47
OBŠINE IN DRŽAVA BO ZAPOSLILA 50 000 LJUDI KONEC BREZPOSELNOSTI
ODGOVORI
0 0
iziizi
22. 10. 2025 20.46
-1
PA KVAJ SE BOMO SEKIRAL ĆE ENIH BURGERJEV NEBO VEŠ
ODGOVORI
0 1
Verus
22. 10. 2025 20.46
+1
Delovna mesta hranijo celotne družine.
ODGOVORI
1 0
Misika1967
22. 10. 2025 20.44
-3
Lari fari imajo ze kar nekaj casa blokiran racun,zaposleni bi vedeli vec povedat.
ODGOVORI
2 5
Verus
22. 10. 2025 20.46
+2
Ti nisi najbolj svetla žarnica v hiši, a ne?
ODGOVORI
2 0
Perovskia
22. 10. 2025 20.41
+0
To bi bila lahko novica na prvem mestu par dni. nek podjetnik ki fila JU zapira, ker ne more več kriti stroškov. Pri nas pa stalno neki o mastnolascu in kako on neki uau. Ubistvu je pa zafural državo
ODGOVORI
3 3
Verus
22. 10. 2025 20.41
-3
Samo pod levo oblastjo se podjetja zapirajo, brezposelnost pa pada in je kao potreba po kadru, a brezposlenih čez 120 000. Saj bo počasi resnica prišla na dan. Od teh laži o neverjetnih potrebah po kadru, kot bi ljudi zmanjkalo, v resnici pa ni dostojnih služb. IN LEPO SEM VAM NAPISAL NEKAJ DNI NAZAJ: povsem se bo zaprlo znano podjetje, novica bo kmalu v medijih. Takrat sem tudi dodal, da mi lahko dajate minuse, a se spomnite mojega komentarja. No, zdaj vam povem še nekaj, ker za razliko od medijskega sveta dobim resne informacije - Sloveniji bo leta 2026 naložena kazen zaradi laganja skozi statistiko in zavajanja. Kazen bo pa "podarila" EU.
ODGOVORI
1 4
jablan
22. 10. 2025 20.39
+6
nič hudega junk food pa še dragi
ODGOVORI
8 2
Delavec_Slo
22. 10. 2025 20.39
+3
Jap pa se v parlamentu nič ne sekirajo! ZA GOSPODARSKEGA MINISTRA, ČE ŠR NE VE DA JE GOSPODARSTVO NAJBOLJ POMEMBNO V DRŽAVI!
ODGOVORI
3 0
proofreader
22. 10. 2025 20.39
+3
Na Rudniku tudi zapirajo? A niso rekli da ta ostane?
ODGOVORI
4 1
proofreader
22. 10. 2025 20.38
+0
Če Golobova vlada 3 leta ne bi naredila nič, bi imeli mi višje neto plače. Tako pa so delali samo škodo in bo morala naslednja vlada izvesti temeljito degolobizacijo.
ODGOVORI
5 5
proofreader
22. 10. 2025 20.37
+5
5000€ bruto plača je neto: Slovenija 2900€, Hrvaška 3300€, Avstrija 3300€, Poljska 3800€, Irska 3750€, Italija 3100€, Nemčija 3100€, Malta 3800€, Nizozemska 3650€. Golob, odstopi.
ODGOVORI
7 2
Groucho Marx
22. 10. 2025 20.36
+1
Golobizem je uničevalec poštenih delovnih državljanov.
ODGOVORI
5 4
proofreader
22. 10. 2025 20.36
+1
Golob je itak rekel, da moramo jesti manj mesa.
ODGOVORI
4 3
inside1
22. 10. 2025 20.35
+1
ja to pa je ležernost politikov s takimi izjavami, a se ne zavedajo od kod imajo plače. take izjave, da zapri, če ti kaj ne paše ali pa da se preseli na hrvaško so pač malo tak, razočaranja vredne.... Čisto po levo, ti že od nekdaj smatrajo podjetnike in kmete za bogataše, ki jim je treba samo pobirat...
ODGOVORI
3 2
Maribor?an 1
22. 10. 2025 20.35
+2
Previsoki davki nas bojo pokopali ampak zgleda da bo enemu ni mar. 5000 Brutto v Sloveniji dobiš 2900 netto in potem v sosednjih državah se začne netto 3400 navzgor. SLOVENIJA PREDRAGA IN NE KONKURENČNA SI POSTALA
ODGOVORI
3 1
Perovskia
22. 10. 2025 20.35
-1
Kako ni denarja za božičnico. V JU imajo denar za vse zaposlene. ne kapiram no. Dobil jo bo smrdljiv golob in okrogla šema. Zakaj ne dobi božičnice nek direktor, ki živi 100 zaposlenih oz 200 če imajo partnerje oz 400 če imajo otroke
ODGOVORI
1 2
laky71
22. 10. 2025 20.33
+1
Pove naj pravi razlog, delavci oziroma sužnji niso dobili regresa, ne dopusta, delali cele dneve za mizerne plače...
ODGOVORI
4 3
Janez23
22. 10. 2025 20.32
+3
Če želi nekdo dati kvaliteten izdelek na tržišče, je ta že v osnovi dražji zaradi dražjih surovin, potem se pa zaradi visokih davkov cena izdelka še podvoji. Skrajno leva Golobova vlada dobro skrbi le za albanske prodajalce burek, kebaba in sladoleda, ker ima gazda dve ženi, 12 otrok in 10.000€ socialne podpore, pa še belo prodaja, če komu kebab ni všeč.
ODGOVORI
5 2
JanezOrban
22. 10. 2025 20.32
+0
Mi podpiramo Janšo on je za kapitalizem in podjetnike!
ODGOVORI
3 3
El Gato loco
22. 10. 2025 20.30
-1
Božični dodatek od vlade
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306