Zaprtje Pokopališke ulice v Ljubljani, dostop samo s Šmartinske ceste

Pokopališka ulica bo zaradi del od 8. do predvidoma 10. aprila 2026 zaprta za ves promet. Dostop do ulice bo mogoč samo s Šmartinske ceste (iz smeri BTC proti centru).
Iz MOL vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
Prenova Tbilisijske ulice
V torek, 7. aprila, se bo začela prenova Tbilisijske ulice, zato bo do predvidoma septembra za ves promet zaprt odsek med Jamovo cesto in Tomažičevo ulico, so še sporočili z MOL. Obvoz bo potekal po Jamovi cesti ter Koprski in Gerbičevi ulici. Po tej trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 16.
