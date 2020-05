Zaprtje trgovin ob nedeljah: vlada predlogu ni (več) naklonjena

Pred državnim zborom je razprava o predlogu Levice za zaprtje trgovin ob nedeljah, ki bi veljal tudi po koncu omejitvenih ukrepov. Čeprav je na začetku kazalo drugače, se mu ne obeta zadostna podpora, saj vlada ocenjuje, da gospodarske razmere zaradi posledic epidemije predlogu niso naklonjene. Premier Janez Janša je ob tem sporočil, da bodo trgovine ob nedeljah sicer zaprte, razen izjem, a da takšnega zakona ni primerno sprejemati brez obravnave na Ekonomsko-socialnem svetu.

"Trgovine bodo ob nedeljah zaprte, razen nujno potrebnih izjem, dogovorjenih v okviru socialnega dialoga. Takšnega zakona ni primerno sprejemati brez predhodne obravnave na Ekonomsko-socialnem svetu. Zato ga imamo," je na Twitterju zapisal Janez Janša. Ob izbruhu epidemije so bile trgovine zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ob nedeljah (in na dela proste dni) zaprte. Ali bo vlada odlok spremenila, bo morda znano že v četrtek, ko bo o tem razpravljala na seji.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Morali bi spodbujati potrošnjo" V trgovinski zbornici menijo, da zdaj ni pravi čas za takšno odločitev, saj bi morali spodbujati potrošnjo in sprejemati ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Vlada je s tem soglašala. Zaradi posledic epidemije na trgovinsko dejavnost, ki predstavlja 34 odstotkov vseh prihodkov gospodarstva, predlog po njenem ni primeren.

Medtem pa so v sindikatu delavcev trgovine pozvali, naj nedeljsko zaprtje obvelja za vedno. Njihov poziv je v predlogu novele zakona povzela Levica in ga predložila DZ, sindikat bo imel na to temo danes ob 11. uri novinarsko konferenco.

Spomnimo, septembra leta 2003 je o vprašanju zaprtja trgovin potekal referendum. Za zaprtje trgovin je glasovalo 57,5 odstotka udeležencev referenduma. Volja volivcev je bila upoštevana eno leto, nato pa so se sindikati in trgovci odločili drugače in trgovine ob nedeljah odprli. Zaposlenim so za nedeljsko delo obljubili boljše plačilo.

icon-expand Trgovinska dejavnost predstavlja 34 odstotkov vseh prihodkov gospodarstva. FOTO: iStock