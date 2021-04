Hojs: Policisti bodo striktni pri kaznovanju kršitev omejitve gibanja

Je bil ukrep nošenja mask na prostem političen? Zakaj takšen ukrep, čeprav ga stroka ni predlagala? Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je to v oddaji 24UR ZVEČER komentiral z besedami, "da ne more v polnosti trditi, da stroka tega ni predlagala". Kot je dejal, je bilo precej razprave o tem, čeprav se stroka na koncu ni odločila za maske na prostem. Minister za zdravje je sicer povedal, da svetovalna skupina tega ni predlagala, ampak večina ni bila proti temu ukrepu. Kot je dejal Hojs, teh 'nekaj dni ne bi smela biti težava nositi masko na prostem'. Danes nimamo tako strogega zaprtja kot pred letom dni, je spomnil in priznal, da gre tako v primeru nošenja mask na prostem kot pri stopnji strogosti zaprtja države za politično odločitev.

Hojs ne verjame, da ljudi najbolj jezijo prav maske, ki jih je treba nositi na prostem, a pravi, da bodo tisti, ki že tako ali tako zavračajo ukrepe, zavračali tudi nošenje mask, ostali, ki pa razumejo pomembnost ukrepov, jih bodo bolj upoštevali:"Tisti, ki razumejo, da je treba potrpeti še ta teden ali deset dni oziroma še nekaj časa, verjetno do junija, kot je napovedal predsednik vlade, bodo to relativno dobro upoštevali in njim gre zahvala, če bomo uspešni pri preprečevanju okužb."

Kako strogi bodo policisti?

Splošna navodila Policiji so, da opozarjajo na kršitve, z eno izjemo, pri kateri pričakuje, da bodo policisti striktni, in sicer pri prepovedi gibanja med statističnimi regijami, je povedal Hojs. "To smo uzakonili in tu mislim, da je prav, da kršitelje striktno kaznujejo, saj si ne smemo privoščiti, da bi imeli na velikonočni ponedeljek, če bo to lep dan, na turističnih točkah spet množico turistov."

Kot je dejal minister, bo Policija na velikonočni ponedeljek precej lažje nadzorovala gibanje, saj bo to dela prost dan in izjema odhoda in prihoda na delo odpade. Ljudi je treba opozoriti, naj to upoštevajo, poziva. V nedeljo je možna in edina izjema, in sicer se lahko od 5. ure zjutraj do 22. ure gibamo tudi med statističnimi regijami, a le, če imamo koga, ki ga je treba obiskati, poleg tega sta to lahko največ dve družini oziroma šest odraslih oseb na zasebnih zemljiščih, še opozarja Hojs.