Junaki v poplavah: z bagrom odšel na pomoč na drugi konec Slovenije

Rene Birsa iz Krasnega v Goriških brdih ob posnetkih ujme ni okleval. Svojo pomoč za delo z mini bagrom je sprva ponudil v Kamniku, nato še gasilcem v Črni na Koroškem. Kmalu je zapustil očetovo mizarstvo in kmetijo ter bil z avtovleko Štucin že na poti. "Ko smo se vozili proti Črni, smo bili v tovornjaku ves čas dobre volje, klepetali smo, se smejali. Ko smo se enkrat spustili do Črne in zagledali te grozote, smo vsi obstali in samo gledali brez besed. Dejansko smo bili brez besed," se spominja Birsa.

Nato je deset dni ostal v Črni, kjer je po deset, tudi 12 ur dnevno z mini bagrom prostovoljno pomagal čistiti okrog hiš in odstranjevati naplavine. Spal je v gasilskem domu, domačini so skrbeli za pijačo in hrano, pove. Svojo pomoč je še pred tem ponudil tudi v aplikaciji Poplave 2023 in po treh dneh v Črni dobil odgovor, zahvalo za požrtvovalnost in za to, da se je prijavil. "Zadeva pač ni funkcionalna," komentira.